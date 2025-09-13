അശ്രദ്ധമായ ഡ്രൈവിങ്; 2,000 ദിർഹം പിഴtext_fields
ദുബൈ: അതിവേഗ പാതയിൽ ലൈൻ തെറ്റിച്ച് അശ്രദ്ധമായി വാഹനമോടിച്ച ഡ്രൈവർക്ക് 2,000 ദിർഹം പിഴയും ലൈസൻസിൽ 23 ബ്ലാക്ക് പോയന്റും ചുമത്തി ദുബൈ ട്രാഫിക് പൊലീസ്. സ്വന്തം ജീവനും മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവനും ഭീഷണിയാകുന്ന രീതിയിൽ ഓടിച്ച വാഹനം രണ്ട് മാസത്തേക്ക് പൊലീസ് പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു. നിയമലംഘനത്തിന്റെ വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ട്രാഫിക് പൊലീസ് നടത്തിവരുന്ന റോഡ് സുരക്ഷ കാമ്പയിനിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് നിയമലംഘനം കണ്ടെത്തിയത്.
അനുചിതമായ രീതിയിൽ ഓവർടേക്കിങ് നടത്തിയാൽ 600 ദിർഹം പിഴയും ആറ് ബ്ലാക്ക് പോയന്റും ചുമത്തുമെന്ന് പൊലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. അശ്രദ്ധമായ ഇത്തരം നടപടികൾ ഗുരുതരമായ അപകടങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കും. റോഡിൽ ലൈൻ മാറുന്നതിനു മുമ്പ് മിററിൽ ശ്രദ്ധിക്കുകയും സിഗ്നൽ ഉപയോഗിക്കുകയും വേണം. കൂടാതെ പെട്ടെന്ന് വാഹനം വെട്ടിച്ച് മാറ്റുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കരുതെന്നും പൊലീസ് അഭ്യർഥിച്ചു. ഇത്തരം നിയമലംഘനങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ‘പൊലീസ് ഐയിൽ’ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം.
