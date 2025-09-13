Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 13 Sept 2025 9:32 AM IST
    date_range 13 Sept 2025 9:32 AM IST

    അ​ശ്ര​ദ്ധ​മാ​യ ഡ്രൈ​വി​ങ്​; 2,000 ദി​ർ​ഹം പി​ഴ

    ലൈ​സ​ൻ​സി​ൽ 23 ബ്ലാ​ക്ക്​ പോ​യ​ന്‍റ്​
    അ​ശ്ര​ദ്ധ​മാ​യി ലൈ​ൻ മാ​റു​ന്ന വാ​ഹ​നം. ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച​ത്

    ദു​ബൈ: അ​തി​വേ​ഗ ​പാ​ത​യി​ൽ ലൈ​ൻ തെ​റ്റി​ച്ച്​ അ​ശ്ര​ദ്ധ​മാ​യി വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ച്ച​ ഡ്രൈ​വ​ർ​ക്ക്​ 2,000 ദി​ർ​ഹം പി​ഴ​യും ലൈ​സ​ൻ​സി​ൽ 23 ബ്ലാ​ക്ക്​ പോ​യ​ന്‍റും ചു​മ​ത്തി ദു​ബൈ ട്രാ​ഫി​ക്​ പൊ​ലീ​സ്. സ്വ​ന്തം ജീ​വ​നും മ​റ്റു​ള്ള​വ​രു​ടെ ജീ​വ​നും ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ ഓ​ടി​ച്ച വാ​ഹ​നം ര​ണ്ട്​ മാ​സ​​ത്തേ​ക്ക്​ പൊ​ലീ​സ്​ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ത്തി​ന്‍റെ വി​ഡി​യോ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പൊ​ലീ​സ്​ സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ട്രാ​ഫി​ക്​ പൊ​ലീ​സ്​ ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന റോ​ഡ്​ സു​ര​ക്ഷ കാ​മ്പ​യി​നി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ്​ നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

    അ​നു​ചി​ത​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ ഓ​വ​ർ​ടേ​ക്കി​ങ്​ ന​ട​ത്തി​യാ​ൽ 600 ദി​ർ​ഹം പി​ഴ​യും ആ​റ്​ ബ്ലാ​ക്ക്​ പോ​യ​ന്‍റും ചു​മ​ത്തു​മെ​ന്ന്​ പൊ​ലീ​സ്​ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​ ന​ൽ​കി. അ​ശ്ര​ദ്ധ​മാ​യ ഇ​ത്ത​രം ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ വ​ഴി​വെ​ക്കും. റോ​ഡി​ൽ ലൈ​ൻ മാ​റു​ന്ന​തി​നു മു​മ്പ്​ മി​റ​റി​ൽ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ക​യും സി​ഗ്ന​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക​യും വേ​ണം. കൂ​ടാ​തെ പെ​ട്ടെ​ന്ന്​ വാ​ഹ​നം വെ​ട്ടി​ച്ച്​ മാ​റ്റു​ന്ന​തു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​രു​തെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ്​ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. ഇ​ത്ത​രം നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ ‘പൊ​ലീ​സ്​ ഐ​യി​ൽ’ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്യാം.

    dubai policeUAE NewsGulf Newsfinecareless driving
