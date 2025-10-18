Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    18 Oct 2025 8:43 AM IST
    Updated On
    18 Oct 2025 8:43 AM IST

    ക​രി​യ​ർ ഗൈ​ഡ​ൻ​സ് വ​ർ​ക്ക്ഷോ​പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ക​രി​യ​ർ ഗൈ​ഡ​ൻ​സ് വ​ർ​ക്ക്ഷോ​പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി വ​ണ്ടൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ക​രി​യ​ർ ഗൈ​ഡ​ൻ​സ് വ​ർ​ക്ക്ഷോ​പ്

    ദു​ബൈ: ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി വ​ണ്ടൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി ക​രി​യ​ർ ആ​ൻ​ഡ്​ ജോ​ബ് വി​ങ്ങി​ന്‍റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ തൊ​ഴി​ൽ അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി ‘എ​ഡ്ജ്’​ ക​രി​യ​ർ ഗൈ​ഡ​ൻ​സ് വ​ർ​ക്ക്ഷോ​പ് ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഡോ. ​അ​ൻ​വ​ർ അ​മീ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    മ​ണ്ഡ​ലം സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ഫീ​ർ തു​വ്വൂ​ർ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഫി​റോ​സ് ബാ​ബു അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. പ്ര​ത്യേ​കം റ​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി സം​സ്ഥാ​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ കെ.​പി.​എ. സ​ലാം, ബാ​ബു എ​ട​ക്കു​ളം, പി.​വി. നാ​സ​ർ, ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സി​ദ്ദീ​ഖ് കാ​ല​ടി, സെ​ക്ര​ട്ട​റി നൗ​ഫ​ൽ വേ​ങ്ങ​ര, വി.​പി. അ​മീ​ൻ, നി​ഷാ​ദ് പു​ൽ​പ്പാ​ട​ൻ, യാ​സ​ർ മ​റ്റ​ത്തൂ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ര​ണ്ട് സെ​ഷ​നു​ക​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്ന ക്ലാ​സു​ക​ൾ​ക്ക് ഹ​രീ​ഷ്, അ​ൽ​ത്താ​ഫ്‌ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    മ​ണ്ഡ​ലം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ബാ​ദു​ഷ ക​ല്ലാ​യി, നാ​സ​ർ ത​ച്ച​ങ്ങോ​ട​ൻ, ഫൈ​റൂ​സ്, ഉ​വൈ​സ് കാ​ളി​കാ​വ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ആ​ഷി​ഖ് വാ​ഫി ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:UAE NewsworkshopCareer Guidancegulf news malayalam
