കരിയർ ഗൈഡൻസ് സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
ഷാർജ: ഇന്ത്യ ഇന്റർനാഷനൽ സ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർഥികൾക്കുവേണ്ടി കരിയർ ഗൈഡൻസ് സംഘടിപ്പിച്ചു. ഷാർജ പ്രൈവറ്റ് എജുക്കേഷൻ അതോറിറ്റി (എസ്.പി.ഇ.എ) എക്സ്പോ സെന്റർ ഷാർജയുമായി സഹകരിച്ചാണ് ഇന്ത്യാ ഇന്റർനാഷനൽ സ്കൂളിൽ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഒക്ടോബർ എട്ട് മുതൽ 12 വരെ ഷാർജ എക്സ്പോ സെന്ററിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര വിദ്യാഭ്യാസ പ്രദർശനത്തിന്റെ മുന്നോടിയായാണ് പരിപാടി. ഷാർജ പ്രൈവറ്റ് എജുക്കേഷൻ അതോറിറ്റി പ്രതിനിധികളും കരിയർ പരിശീലകരുമായ സീമ കൃഷ്ണ, റിതു മോദി എന്നിവരാണ് ക്ലാസുകൾ നയിച്ചത്. ഇന്ത്യ ഇന്റർനാഷനൽ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ. മഞ്ജു റെജി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഇന്ത്യാ ഇന്റർനാഷനൽ സ്കൂൾ വെൽനസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റാണ് നേതൃത്വം നൽകിയത്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register