    U.A.E
    Posted On
    date_range 30 Sept 2025 11:05 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Sept 2025 11:05 AM IST

    ക​രി​യ​ർ ഗൈ​ഡ​ൻ​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ക​രി​യ​ർ ഗൈ​ഡ​ൻ​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    ഇ​ന്ത്യ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യ ക​രി​യ​ർ ഗൈ​ഡ​ൻ​സ് സെ​ഷ​ൻ

    Listen to this Article

    ഷാ​ർ​ജ: ഇ​ന്ത്യ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി ക​രി​യ​ർ ഗൈ​ഡ​ൻ​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഷാ​ർ​ജ പ്രൈ​വ​റ്റ് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി (എ​സ്.​പി.​ഇ.​എ) എ​ക്സ്പോ സെ​ന്റ​ർ ഷാ​ർ​ജ​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് ഇ​ന്ത്യാ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ എ​ട്ട് മു​ത​ൽ 12 വ​രെ ഷാ​ർ​ജ എ​ക്സ്പോ സെ​ന്റ​റി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്‍റെ മു​ന്നോ​ടി​യാ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി. ഷാ​ർ​ജ പ്രൈ​വ​റ്റ് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും ക​രി​യ​ർ പ​രി​ശീ​ല​ക​രു​മാ​യ സീ​മ കൃ​ഷ്ണ, റി​തു മോ​ദി എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ക്ലാ​സു​ക​ൾ ന​യി​ച്ച​ത്. ഇ​ന്ത്യ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​മ​ഞ്ജു റെ​ജി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഇ​ന്ത്യാ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ വെ​ൽ​ന​സ് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്റാ​ണ് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    TAGS:UAE Newscareer guidancegulf news malayalam
