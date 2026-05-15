    U.A.E
    Posted On
    date_range 15 May 2026 10:02 AM IST
    Updated On
    date_range 15 May 2026 10:02 AM IST

    കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ട്​ ഷാർജ ക്രീക്കിൽ വീണു ഡ്രൈവറെ രക്ഷ​പ്പെടുത്തി

    ഷാർജ ക്രീക്കിൽ വീണ കാർ സിവിൽ ഡിഫൻസ്​ അതോറിറ്റി പുറത്തെടുക്കുന്നു

    ഷാർജ: നിയന്ത്രണം വിട്ട്​ ഷാർജ ക്രീക്കിലേക്ക്​ വീണ കാറിൽ നിന്ന്​ ഡ്രൈവറെ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട്​ രക്ഷപ്പെടുത്തി സിവിൽ ഡിഫൻസ്​ അതോറിറ്റി. ഷാർജ കോർട്ടഹൗസിന്​ എതിർവശത്തായി ഖാലിദ്​ ലഗൂണിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാവിലെ ഏഴു മണിയോടെ​ സംഭവം​.

    മറൈൻ റസ്ക്യൂ ജീവനക്കാർ പരിസരങ്ങളിൽ സ്ഥിരം പരിശോധന നടത്തുന്ന സമയമായിരുന്നു. ഇവർ വിവരം അറിയിച്ചതിന്​ അനുസരിച്ച്​ ഉടൻ സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തിയ ഷാർജ സിവിൽ ഡിഫൻസ്​ അതോറിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥർ വെറും എട്ടിൽ മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഡ്രൈറെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.

    അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിലും ജീവൻ രക്ഷ നീക്കങ്ങളിലും മറൈൻ റസ്ക്യു ടീമിന്‍റെ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള മുന്നൊരക്കങ്ങളും പ്രഫഷനൽ രീതികളുമാണ്​ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട്​ നടത്തിയ രക്ഷാപ്രവർത്തനം വ്യക്​തമാക്കുന്നതെന്ന്​ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു. നാഷനൽ ആംബുലൻസ്​ ടീമിന്​ കൈമാറിയ ഡ്രൈവർക്ക്​ നിസാര പരിക്കു മാത്രമാണുള്ളത്​.

    ഇദ്ദേഹത്തിന്​ ആവശ്യമായ ചികിത്സ നൽകിയതായും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

    സിവിൽ ഡിഫൻസിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിൽ മുങ്ങവിദഗ്​ധർ ക്രീക്കിൽ കാർ പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപകടത്തിന്‍റെ കാരണം വ്യക്​തമല്ല.

    TAGS:Gulf NewsSharjahu.a.eAccidents
    News Summary - Car loses control and plunges into Sharjah Creek; driver rescued
