ഫുജൈറയിൽ കാറപകടം: സ്വദേശി യുവാവ് മരിച്ചുtext_fields
ഫുജൈറ: എമിറേറ്റിൽ കാറപകടത്തിൽ സ്വദേശി യുവാവ് മരിച്ചു. നാലുപേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഞായറാഴ്ച രാത്രി ഫുജൈറയിലെ ഖുബ് റോഡിലായിരുന്നു അപകടം. രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നെന്ന് ട്രാഫ് പട്രോൾസ് ഡിപ്പാർട്മെന്റ് ഡയറക്ടർ ബ്രിഗേഡിയർ ജനറൽ സാലിഹ് മുഹമ്മദ് അബ്ദുല്ല അൽ സനഹാവി പറഞ്ഞു.
വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഉടനെ സംഭവസ്ഥലത്തെത്തിയ നാഷനൽ ആംബുലൻസ് ടീം രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തി. പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയെങ്കിലും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ യുവാവിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താനായില്ല. മറ്റൊരു വാഹനം അപ്രതീക്ഷിതമായി ഇടറോഡിലേക്ക് കയറിയതുമൂലമാണ് അപകടമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. പരിക്കേറ്റവരെ ദിബ്ബ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register