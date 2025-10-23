Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 23 Oct 2025 8:12 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Oct 2025 8:12 AM IST

    ഫു​ജൈ​റ​യി​ൽ കാ​റ​പ​ക​ടം: സ്വ​ദേ​ശി യു​വാ​വ്​ മ​രി​ച്ചു

    ഫു​ജൈ​റ​യി​ൽ കാ​റ​പ​ക​ടം: സ്വ​ദേ​ശി യു​വാ​വ്​ മ​രി​ച്ചു
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം 

    Listen to this Article

    ഫു​ജൈ​റ: എ​മി​റേ​റ്റി​ൽ കാ​റ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ സ്വ​ദേ​ശി യു​വാ​വ്​ മ​രി​ച്ചു. നാ​ലു​പേ​ർ​ക്ക്​ പ​രി​ക്കേ​റ്റു. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ഫു​ജൈ​റ​യി​ലെ ഖു​ബ്​​ റോ​ഡി​ലാ​യി​രു​ന്നു അ​പ​ക​ടം. ര​ണ്ട്​ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ൽ കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന്​ ട്രാ​ഫ്​ പ​ട്രോ​ൾ​സ്​ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ ജ​ന​റ​ൽ സാ​ലി​ഹ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ അ​ബ്​​ദു​ല്ല അ​ൽ സ​ന​ഹാ​വി പ​റ​ഞ്ഞു.

    വി​വ​രം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്ത ഉ​ട​നെ സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​യ നാ​ഷ​ന​ൽ ആം​ബു​ല​ൻ​സ്​ ടീം ​ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്തി. പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​രെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക്​ മാ​റ്റി​യെ​ങ്കി​ലും ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​റ്റ യു​വാ​വി​നെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​യി​ല്ല. മ​റ്റൊ​രു വാ​ഹ​നം അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യി ഇ​ട​റോ​ഡി​ലേ​ക്ക്​ ക​യ​റി​യ​തു​മൂ​ല​മാ​ണ്​ അ​പ​ക​ട​മെ​ന്നാ​ണ്​ പ്രാ​ഥ​മി​ക നി​ഗ​മ​നം. പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​രെ ദി​ബ്ബ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക്​ മാ​റ്റി​യ​താ​യി പൊ​ലീ​സ്​ അ​റി​യി​ച്ചു.

