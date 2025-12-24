Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightദു​ബൈ​യി​ൽ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 24 Dec 2025 10:10 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Dec 2025 10:10 AM IST

    ദു​ബൈ​യി​ൽ വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ടം: ര​ണ്ടു​ പേ​ർ​ക്ക്​ പ​രി​ക്ക്​

    text_fields
    bookmark_border
    ക്ഷീ​ണം കാ​ര​ണം ഡ്രൈ​വ​റു​ടെ നി​യ​ന്ത്ര​ണം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ്​ അ​പ​ക​ട കാ​ര​ണം
    ദു​ബൈ​യി​ൽ വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ടം: ര​ണ്ടു​ പേ​ർ​ക്ക്​ പ​രി​ക്ക്​
    cancel
    camera_alt

    ദു​ബൈ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ സാ​യി​ദ്​ റോ​ഡി​ലു​ണ്ടാ​യ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ത​ക​ർ​ന്ന കാ​ർ

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: ദു​ബൈ​യി​ൽ കാ​ർ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട്​ ര​ണ്ടു​ പേ​ർ​ക്ക്​ പ​രി​ക്ക്. ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ സാ​യി​ദ്​ റോ​ഡി (ഇ311) ​ലാ​ണ്​ അ​പ​ക​ടം. ​ക്ഷീ​ണം കാ​ര​ണം ഡ്രൈ​വ​റു​ടെ നി​യ​ന്ത്ര​ണം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ്​ അ​പ​ക​ട കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന്​ ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ അ​റി​യി​ച്ചു. നി​യ​ന്ത്ര​ണം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട വാ​ഹ​നം തെ​ന്നി​മാ​റി കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് ബാ​രി​യ​റി​ൽ ഇ​ടി​ച്ച ശേ​ഷ​മാ​ണ്​ നി​ന്ന​ത്. അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ കാ​ർ യാ​ത്ര​ക്കാ​രാ​യ ര​ണ്ട്​ പേ​ർ ചെ​റു പ​രി​​ക്കു​ക​ളോ​ടെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു.

    ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ ആ​ക്​​സി​ഡ​ന്‍റ്​ വി​ദ​ഗ്​​ധ​ർ അ​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘം ഉ​ട​ൻ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തു​ക​യും പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​രെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക്​ മാ​റ്റു​ക​യും ചെ​യ്ത​താ​യി ജ​ന​റ​ൽ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ഓ​ഫ്​ ട്രാ​ഫി​ക്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ ജു​മാ സാ​ലിം ബി​ൻ സു​വൈ​ദാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ വി​ശ​ദ അ​​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ക്ഷീ​ണ​മു​ള്ള സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ലും ഉ​റ​ക്കം വ​രു​മ്പോ​ഴും ഡ്രൈ​വ്​ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്​ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ വ​ഴി​വെ​ക്കു​മെ​ന്ന്​ ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​ ന​ൽ​കി. ര​ക്​​ത​ത്തി​ലെ പ​ഞ്ച​സാ​ര​യു​ടെ അ​ള​വ്​ കു​റ​യു​ക​യോ ഉ​യ​രു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ക, ഉ​യ​ർ​ന്ന ര​ക്​​ത​സ​മ്മ​ർ​ദം, മാ​ന​സി​ക​മാ​യ ത​ള​ർ​ച്ച, പെ​ട്ടെ​ന്ന്​ ബോ​ധം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ലും വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന്​ പൊ​ലീ​സ്​ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:DubaiUAE NewsCar AccidentTwo Injured
    News Summary - Car accident in Dubai: Two injured
    Similar News
    Next Story
    X