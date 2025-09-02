Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    2 Sept 2025 9:19 PM IST
    Updated On
    2 Sept 2025 9:19 PM IST

    ബ്രേക്കിന്​ പകരം ചവിട്ടിയത്​ ആക്സിലേറ്റർ; നിയന്ത്രണംവിട്ട കാർ ഷോപ്പിലേക്ക്​ ഇടിച്ചുകയറി

    accident vehicle
    നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട വാഹനം ഷോപ്പിലേക്ക്​ ഇടിച്ചുകയറിയ നിലയിൽ

    ദുബൈ: ബ്രേക്കിന്​ പകരം അബദ്ധത്തിൽ ആക്സിലറേറ്റർ അമർത്തിയതിനെ തുടർന്ന്​ നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ ഷോപ്പിലേക്ക്​ ഇടിച്ചുകയറി. അൽ വസൽ സ്​ട്രീറ്റിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു അപകടം. സംഭവത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടില്ല.

    വാഹനം പാർക്കു ചെയ്യാനായി തിരിക്കുന്നതിനിടെ അബദ്ധത്തിൽ ബ്രേക്കിന്​ പകരം ആക്സിലറേറ്ററിൽ അമർത്തുകയായിരുന്നു. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ഷോപ്പിന്‍റെ ചില്ലുകൾ പൂർണമായും തകർന്നു. അപകട വിവരം അറിഞ്ഞ ഉടനെ സംഭവസ്ഥലത്തെത്തിയ ദുബൈ പൊലീസ്​ തുടർ നടപടി​ സ്വീകരിച്ചതായി ട്രാഫിക്​ ജനറൽ ഡിപാർട്ട്​മെന്‍റ്​ ഡയറക്ടർ ബ്രിഗേഡിയർ ജുമാ സലിം ബിൻ സുവൈദാൻ പറഞ്ഞു.

    സംഭവ സ്ഥലത്തു നിന്ന്​ പൊലീസ്​ വാഹനം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്​. സുരക്ഷ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച്​ ആത്മസംയമനത്തോടെ വാഹനമോടിക്കേണ്ടതിന്‍റെ പ്രാധാന്യമാണ്​ ഇത്തരം അപകടങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    TAGS:UAE NewsAccident NewsCar accidet
    News Summary - car accident
