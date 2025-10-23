Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഅ​ൽ ഖു​ദ്​​റ എ​ക്സ്പോ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 23 Oct 2025 8:15 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Oct 2025 8:15 AM IST

    അ​ൽ ഖു​ദ്​​റ എ​ക്സ്പോ ലേ​ക്കി​ൽ ക്യാ​മ്പ്​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ൽ ഖു​ദ്​​റ എ​ക്സ്പോ ലേ​ക്കി​ൽ ക്യാ​മ്പ്​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    അ​ൽ ഖു​ദ്​​റ എ​ക്സ്പോ ലേ​ക്കി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ക്യാ​മ്പ്

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള നൂ​റി​ല​ധി​കം മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത അ​ൽ ഖു​ദ്​​റ​യി​ലെ എ​ക്സ്പോ ലേ​ക്ക്​ ക്യാ​മ്പ്​ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. ക്യാ​മ്പി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ പ​ര​സ്പ​രം ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ന​ട​ത്തു​ക​യും കാ​ടി​ന്റെ ക​ഥ​ക​ളും വി​വി​ധ യാ​ത്രാ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു.

    രാ​വി​ലെ അ​ഞ്ചു​മ​ണി​ക്ക് ക്യാ​മ്പം​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​ൽ ഖു​ദ്​​റ​യി​ലെ ഫ്ല​മിം​ഗോ ലേ​ക്കി​ലേ​ക്ക്​ യാ​ത്ര ചെ​യ്ത്​ വി​വി​ധ പ​ക്ഷി​ക​ളെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ട്ടു. ആ​ർ​ട്ട് ഡ​യ​റ​ക്ട​റും വ​ന്യ​ജീ​വി ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫ​റു​മാ​യ റ​ജീ​ഷ് ഉ​ദ​യാ​സ്, സ​ഞ്ചാ​രി​യും ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫ​റു​മാ​യ ഷി​ഹാ​ബ് അ​ബ്ദു​ല്ല എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​രാ​ണ്​ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewscamporganizedAl Qudra
    News Summary - Camp organized at Al Qudra Expo Lake
    Similar News
    Next Story
    X