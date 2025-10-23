അൽ ഖുദ്റ എക്സ്പോ ലേക്കിൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
ദുബൈ: യു.എ.ഇയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നൂറിലധികം മലയാളികൾ പങ്കെടുത്ത അൽ ഖുദ്റയിലെ എക്സ്പോ ലേക്ക് ക്യാമ്പ് ശ്രദ്ധേയമായി. ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തവർ പരസ്പരം ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും കാടിന്റെ കഥകളും വിവിധ യാത്രാനുഭവങ്ങളും പങ്കുവെച്ചു.
രാവിലെ അഞ്ചുമണിക്ക് ക്യാമ്പംഗങ്ങൾ അൽ ഖുദ്റയിലെ ഫ്ലമിംഗോ ലേക്കിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത് വിവിധ പക്ഷികളെ പരിചയപ്പെട്ടു. ആർട്ട് ഡയറക്ടറും വന്യജീവി ഫോട്ടോഗ്രാഫറുമായ റജീഷ് ഉദയാസ്, സഞ്ചാരിയും ഫോട്ടോഗ്രാഫറുമായ ഷിഹാബ് അബ്ദുല്ല എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകിയ പ്രോഗ്രാമിൽ കേരളത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് പങ്കെടുത്തത്.
