    U.A.E
    20 Jan 2026 9:25 AM IST
    20 Jan 2026 9:25 AM IST

    പെ​ട്രോ​ൾ പ​മ്പി​ലെ കാ​മ​റ​ക​ൾ പൊ​ലീ​സ്​ സം​വി​ധാ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കും

    ഷാ​ർ​ജ​യി​ലെ അ​ഡ്​​നോ​ക്​ പ​മ്പു​ക​ളി​ലാ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്​
    ഷാ​ർ​ജ: എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ ചി​ല പെ​ട്രോ​ൾ പ​മ്പു​ക​ളു​ടെ കാ​മ​റ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളെ ഷാ​ർ​ജ പൊ​ലീ​സ്​ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ. ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ‘അ​ഡ്​​നോ​ക്​’ ​പെ​ട്രോ​ൾ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലെ കാ​മ​റ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ഷാ​ർ​ജ പൊ​ലീ​സി​ന്റെ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് റൂ​മു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ക. പ്ര​തി​ക​ര​ണ വേ​ഗം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക, റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന്‍റെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്നീ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ​യാ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​ഡ്​​നോ​ക് ഡി​സ്ട്രി​ബ്യൂ​ഷ​നി​ലെ ഓ​പ്പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് അ​ഷ്വ​റ​ൻ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ശൈ​ഖ അ​ൽ ഖൂ​രി​യും ഷാ​ർ​ജ പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ത​മ്മി​ൽ ന​ട​ന്ന കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്കു​ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം.

    സ്ഥാ​പ​ന സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ര​ണ്ട് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള സം​യു​ക്ത സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ സം​യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സു​ര​ക്ഷാ​സം​വി​ധാ​ന​ത്തെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വ​ഴി​ക​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചും വി​വി​ധ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ന്നു.

    TAGS:camerapetrol pumpsPolice systemgulf
    News Summary - Cameras at petrol pumps will be linked to the police system.
