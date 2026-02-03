Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightദീ​ർ​ഘ​ദൂ​ര...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 3 Feb 2026 7:29 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Feb 2026 7:29 AM IST

    ദീ​ർ​ഘ​ദൂ​ര ച​ര​ക്കു​നീ​ക്ക​ത്തി​ന്​ റെ​യി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ ആ​ഹ്വാ​നം

    text_fields
    bookmark_border
    രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചു
    ദീ​ർ​ഘ​ദൂ​ര ച​ര​ക്കു​നീ​ക്ക​ത്തി​ന്​ റെ​യി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ ആ​ഹ്വാ​നം
    cancel

    അ​ബൂ​ദ​ബി: യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ റോ​ഡു​ക​ളി​ലെ തി​ര​ക്ക് കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ദീ​ർ​ഘ​ദൂ​ര ച​ര​ക്കു​നീ​ക്കം റോ​ഡി​ൽ​നി​ന്ന് റെ​യി​ലി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റാ​ൻ ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്‌​സ് ക​മ്പ​നി​ക​ളോ​ടും വ്യ​വ​സാ​യ​ങ്ങ​ളോ​ടും ആ​ഹ്വാ​നം​ചെ​യ്ത്​ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് റെ​യി​ൽ. ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. റെ​യി​ൽ ച​ര​ക്കു​ഗ​താ​ഗ​തം ഭാ​വി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ആ​ശ​യ​മ​ല്ലെ​ന്നും ഇ​തി​ന​കം യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ നി​ര​വ​ധി സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​മാ​യ സം​വി​ധാ​ന​മാ​ണെ​ന്നും ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് റെ​യി​ൽ അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഏ​ക​ദേ​ശം 900 കി.​മീ. ദൈ​ർ​ഘ്യ​മു​ള്ള ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് റെ​യി​ലി​ന്റെ ച​ര​ക്ക് ശൃം​ഖ​ല പ്ര​ധാ​ന തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ൾ, വ്യ​വ​സാ​യ മേ​ഖ​ല​ക​ൾ, ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്‌​സ് ഹ​ബു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. വ​ലി​യ​തോ​തി​ലു​ള്ള ച​ര​ക്കു​ക​ൾ​ക്കാ​യി രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത റെ​യി​ൽ സം​വി​ധാ​നം വ​ഴി നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യ​ക്ര​മ​ത്തി​ൽ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ച​ര​ക്കു​ക​ൾ എ​ത്തി​ച്ചേ​രു​ന്ന​ത്​ കൃ​ത്യ​മാ​യി പ്ര​വ​ചി​ക്കാ​നാ​കും. ​അ​തേ​സ​മ​യം റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ ഇ​ത്​ തി​ര​ക്കേ​റി​യ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൃ​ത്യ​ത പാ​ലി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കാ​ത്ത​താ​ണ്.

    ഒ​രു ച​ര​ക്ക് ട്രെ​യി​നി​ന് 300 ഹെ​വി ട്ര​ക്കു​ക​ൾ​ക്ക് തു​ല്യ​മാ​യ ച​ര​ക്കു​ക​ൾ രെ ​വ​ഹി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യും. ഇ​തോ​ടെ പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡു​ക​ളി​ലെ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക്​ കു​റ​യു​ക​യും വ്യ​വ​സാ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും നി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന സ​മ​യ​ക്ര​മം പാ​ലി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. റോ​ഡ് ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി മാ​റ്റി​സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ന​ല്ല, മ​റി​ച്ച് റോ​ഡും റെ​യി​ലും ത​മ്മി​ൽ മി​ക​ച്ച സ​ന്തു​ല​നം സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​നാ​ണ് കാ​മ്പ​യി​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്നും ഇ​തി​ഹാ​ദ് റെ​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ലാ​സ്റ്റ്-​മൈ​ൽ ഡെ​ലി​വ​റി​ക്കാ​യി റോ​ഡ് ഗ​താ​ഗ​തം അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നും, അ​തേ​സ​മ​യം വ​ലി​യ തോ​തി​ലു​ള്ള ദീ​ർ​ഘ​ദൂ​ര ച​ര​ക്കു​നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ റെ​യി​ലി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ റോ​ഡു​ക​ളി​ലെ തി​ര​ക്ക് കു​റ​യു​ക​യും ട്ര​ക്കു​ക​ൾ​ക്ക് ഏ​റ്റ​വും ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കാ​നും സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും ഇ​തി​ഹാ​ദ് റെ​യി​ൽ ഫ്രെ​യി​റ്റി​ന്റെ ആ​ക്ടി​ങ്​ സി.​ഇ.​ഒ ഉ​മ​ർ അ​ൽ സി​ബാ​യി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:railwaytravelscall
    News Summary - Call to use rail for long-distance travel
    Similar News
    Next Story
    X