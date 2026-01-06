Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    6 Jan 2026 9:43 AM IST
    6 Jan 2026 9:43 AM IST

    ര​ണ്ട്​ പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ന്‍റെ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തി മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യോ​ഗം

    ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദി​ന്‍റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ലാ​ണ്​ ചേ​ർ​ന്ന​ത്​
    ര​ണ്ട്​ പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ന്‍റെ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തി മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യോ​ഗം
    ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂ​മി​ന്‍റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ അ​ബൂ​ദ​ബി ഖ​സ്​​ർ അ​ൽ

    വ​ത്നി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യോ​ഗം

    ദു​ബൈ: ക​ഴി​ഞ്ഞ 20വ​ർ​ഷ​ത്തെ യു.​എ.​ഇ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ വി​ല​യി​രു​ത്തി കാ​ബി​ന​റ്റ്​ യോ​ഗം. അ​ബൂ​ദ​ബി ഖ​സ്​​ർ അ​ൽ വ​ത്നി​ൽ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ യു.​എ.​ഇ വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റും ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ദു​ബൈ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    16,000ത്തി​ല​ധി​കം തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളും ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ടാ​സ്‌​ക് ഫോ​ഴ്‌​സു​ക​ളും 1.1 ട്രി​ല്യ​ൺ ദി​ർ​ഹ​മി​ല​ധി​കം മൂ​ല്യ​മു​ള്ള ബ​ജ​റ്റു​ക​ളും വ​ഴി ഫെ​ഡ​റ​ൽ ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ പു​ന​ർ​നി​ർ​മി​ച്ച​താ​യി യോ​ഗ​ശേ​ഷം അ​ദ്ദേ​ഹം സാ​മൂ​ഹി​ക മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​റി​ച്ചു. സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ല​ളി​ത​മാ​ക്കു​ക, നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണം അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്യു​ക, സാ​ങ്കേ​തി​ക, നി​ക്ഷേ​പ, വെ​ർ​ച്വ​ൽ, നി​യ​മ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ന​വീ​ക​രി​ക്കു​ക, കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യും ഭാ​വി ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്റെ ഒ​രു പു​തി​യ ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റു​ക എ​ന്നി​വ​യി​ലാ​ണ് ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    യു.​എ.​ഇ ​പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ സാ​യി​ദ്​ ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ യു.​എ.​ഇ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്റെ ഒ​രു മാ​തൃ​ക സ്ഥാ​പി​ച്ചു. ഈ ​അ​സാ​ധാ​ര​ണ യാ​ത്ര​യി​ലൂ​ടെ, പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ ക്ഷേ​മം, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണം, പാ​ർ​പ്പി​ടം എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ 280 ല​ധി​കം വി​ക​സ​ന സൂ​ച​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ യു.​എ.​ഇ ഇ​പ്പോ​ൾ ആ​ഗോ​ള നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഇ​ടം നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്-​ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു. കി​ഴ​ക്കി​നെ​യും പ​ടി​ഞ്ഞാ​റി​നെ​യും ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു സു​പ്ര​ധാ​ന സാ​മ്പ​ത്തി​ക ക​ണ്ണി എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ രാ​ജ്യം അ​തി​ന്റെ പ​ങ്ക് ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത് തു​ട​രു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ദു​ബൈ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യാ​യി ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റ്​ 20 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​ന്ന പ​ശ്​​ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ്​ മ​ന്ത്ര​സ​ഭ യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം യു.​എ.​ഇ ​പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റി​ന്റെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ട് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​നി​ടെ സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ച്ച നി​ല​വി​ലു​ള്ള​തും നേ​ര​ത്തെ​യു​ള്ള​തു​മാ​യ മ​ന്ത്രി​മാ​രു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. 2006 ജ​നു​വ​രി നാ​ലി​നാ​ണ്​ സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ ശൈ​ഖ്​ മ​ക്​​തൂം ബി​ൻ റാ​ശി​ദി​ന്‍റെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രം ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​ത്.

