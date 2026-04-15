Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 15 April 2026 8:46 AM IST
    Updated On
    date_range 15 April 2026 8:46 AM IST

    തിരക്കേറിയ വിമാനത്താവളം: ദുബൈ വീണ്ടും ഒന്നാമത്​​

    2025ൽ കടന്നുപോയത്​ 9.52 കോടി യാത്രക്കാർ
    ദുബൈ: കഴിഞ്ഞ വർഷം ആഗോള തലത്തിൽ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ വിമാനത്താവളമെന്ന പദവി നിലനിർത്തി ദുബൈ വിമാനത്താവളം. ലണ്ടനിലെ ഹീത്രോ വിമാനത്താവളമാണ്​ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്​. ദക്ഷിണ കൊറിയയിലെ ഇഞ്ചിയോൺ വിമാനത്താവളമാണ്​ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത്​. 2025ൽ ദുബൈ വിമാനത്താവളം വഴി കടന്നുപോയ യാത്രക്കാരു​ടെ എണ്ണത്തിൽ ദുബൈക്ക്​ രണ്ടാം സ്ഥാനമുണ്ട്​. 95.2 ദശലക്ഷം യാത്രക്കാരാണ്​ ദുബൈയിലൂടെ കടന്നുപോയത്​. അറ്റ്ലാന്‍റ വിമാനത്താവളമാണ്​ ഇതില ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്​. ടോക്കിയോ ഹനേഡയാണ്​ മൂന്നാമത്​. 2024ൽ 92.3 ദശലക്ഷം യാത്രക്കാരുമായി ദുബൈ വിമാനത്താവളം തന്നെയായിരുന്നു ലോകത്ത്​ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്​. 2023ലും ഒന്നാം സ്ഥാനം ദുബൈ നിലനിർത്തിയിരുന്നു.

    അതേസമയം, എയർപോർട്ട്​ കൗൺസിൽ ഇന്‍റർനാഷനലി (എ.സി.ഐ) വേൾഡ്​ റാങ്കിങ്​ അനുസരിച്ച്​ 2025ൽ ആഗോള തലത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം 400 കോടിയാണ്​. 2024 നെ അപേക്ഷിച്ച്​ 5.9 ശതമാനവും 2019നെ അപേക്ഷിച്ച്​ 8.3 ശതമാനം കൂടുതലാണ്​. സമ്മിശ്രമായ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥയിലും ആഗോള തലത്തിൽ വിമാന യാത്രയിൽ വളർച്ച പ്രകടനമായിരുന്നു. ഈ രംഗത്തെ ജി.ഡി.പി മൂന്ന്​-3.2 ശതമാനമാണ്​ വർധിച്ചത്​. പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ വളർച്ച ശക്​തമാണെങ്കിലും ചരിത്രത്തിലെ ശരാശരി വളർച്ചയേക്കാൾ താഴേയാണ്​. ഇന്ധന വില കുറഞ്ഞതാണ്​ വ്യോമയാന യാത്ര കൂടുതൽ ജനകീയമാകാൻ കാരണമെന്ന്​ എ.സി.ഐ വിശദീകരിച്ചു. ലോകത്തെ 170 രാജ്യങ്ങളിലായി 2100 വിമാനത്താവളങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ആഗോള ട്രേഡ്​ അസോസിയേഷനാണ്​ എ.സി.ഐ.

    TAGS:Dubaidubai airportgulfUAE
    News Summary - Busiest airport: Dubai tops again
