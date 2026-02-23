റാസല്ഖൈമയില് ബസ് സമയം പുനഃക്രമീകരിച്ചുtext_fields
റാസല്ഖൈമ: ഇന്റര്സിറ്റി-ഒമാന് ബസ് സര്വിസുകളുടെ സമയക്രമം പുനർക്രമീകരിച്ച് റാക് ട്രാന്സ്പോര്ട്ട് അതോറിറ്റി (റാക്ട). റമദാന് കഴിയുന്നതുവരെ പുതുക്കിയ സമയക്രമത്തിലായിരിക്കും ബസുകള് സര്വിസ് നടത്തുകയെന്ന് അധികൃതര് അറിയിച്ചു. റാസല്ഖൈമയില്നിന്ന് നേരിട്ട് ദുബൈയിലേക്കുള്ള ബസ് രാവിലെ ആറിനും ഏഴിനും പുറപ്പെടും. ഷാര്ജ വഴി ദുബൈക്ക് രാവിലെ എട്ടു മുതല് രാത്രി എട്ടു വരെ ഒരു മണിക്കൂര് ഇടവിട്ട് റാസല്ഖൈമയില്നിന്ന് ബസ് പുറപ്പെടും. അവസാന സര്വിസായ ഉമ്മുല്ഖുവൈന് വഴി ദുബൈയിലേക്കുള്ള ബസ് രാത്രി ഒമ്പതിന് റാസല്ഖൈമയില് നിന്ന് പുറപ്പെടും. ദുബൈയില്നിന്നുള്ള ബസുകള് ഉമ്മുല്ഖുവൈന് വഴിയാണ് റാസല്ഖൈമ ബസ് സ്റ്റേഷനില് എത്തുന്നത്. രാവിലെ 8.30ന് ദുബൈയില്നിന്ന് റാസല്ഖൈമയിലേക്കുള്ള ആദ്യ ബസ് പുറപ്പെടും.
തുടര്ന്ന് ഓരോ മണിക്കൂര് ഇടവേളകളില് രാത്രി 11.30 വരെ ദുബൈയില്നിന്ന് റാസല്ഖൈമയിലേക്ക് ബസ് സര്വിസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. റാസല്ഖൈമയില്നിന്ന് ഉമ്മുല്ഖുവൈന് വഴി അജ്മാനിലേക്കുള്ള ബസ് രാവിലെ ആറിന് പുറപ്പെടും. ഒന്നര മണിക്കൂര് ഇടവേളകളില് വൈകീട്ട് 7.30 വരെ അജ്മാനിലേക്കുള്ള സര്വിസ് തുടരും. അജ്മാനില്നിന്ന് രാവിലെ 7.30നാണ് റാസല്ഖൈമയിലേക്കുള്ള ആദ്യ സര്വിസ്. രാത്രി 9.30 വരെ രണ്ടു മണിക്കൂര് ഇടവേളകളില് അജ്മാനില്നിന്ന് റാസല്ഖൈമയിലേക്ക് ബസ് സര്വീസ് തുടരും. അല് ഷഹാമ വഴി അബൂദബിയിലേക്ക് രാവിലെ ഒമ്പതിനും ഉച്ചക്ക് ഒന്നിനും വൈകീട്ട് അഞ്ചിനും റാസല്ഖൈമയില്നിന്ന് ബസ് പുറപ്പെടും. അബൂദബിയില്നിന്ന് ഉച്ച 1.30നും വൈകീട്ട് 5.30നും രാത്രി 9.30നുമാണ് റാസല്ഖൈമയിലേക്കുള്ള ബസ് സര്വിസ്. റാസല്ഖൈമയില് നിന്ന് കസബ്-മുസണ്ടം ബസ് രാവിലെ എട്ടിനും മുസണ്ടത്തു നിന്ന് റാസല്ഖൈമയിലേക്ക് വൈകീട്ട് ആറിനുമാണ് ബസ് സര്വിസ് നടത്തുക.
വെള്ളി, ശനി, ഞായര് ദിവസങ്ങളില് അല്ഐനിലേക്കുള്ള പ്രത്യേക ബസ് റാസല്ഖൈമയില്നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നത് ഉച്ചക്ക് രണ്ടിനാണ്. രാത്രി എട്ടിനാണ് അല് ഐനില്നിന്ന് റാസല്ഖൈമയിലേക്കുള്ള ബസ് സര്വിസ്. ഗ്ലോബല് വില്ലേജിലേക്കും ദുബൈ മാളിലേക്കും റാസല്ഖൈമയില്നിന്ന് ബസ് സര്വിസുകളുണ്ട്. ടോള് ഫ്രീ നമ്പറിലും 800 1700 വെബ് സൈറ്റിലും raktransport.rak.ae വിശദാംശങ്ങള് ലഭ്യമാണ്.
