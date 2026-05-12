Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightനാലിടത്ത് കൂടി ബസ് ഓൺ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 12 May 2026 7:45 AM IST
    Updated On
    date_range 12 May 2026 7:45 AM IST

    നാലിടത്ത് കൂടി ബസ് ഓൺ ഡിമാൻഡ് സർവിസ്; യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ 136 ശതമാനം വളർച്ച നേടിയതായി ആർ.ടി.എ

    text_fields
    bookmark_border
    നാലിടത്ത് കൂടി ബസ് ഓൺ ഡിമാൻഡ് സർവിസ്; യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ 136 ശതമാനം വളർച്ച നേടിയതായി ആർ.ടി.എ
    cancel

    ദുബൈ: നഗരത്തിലെ പ്രധാന നാല് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കൂടി ബസ് ഓൺ ഡിമാൻഡ് സർവിസ് വിപുലപ്പെടുത്തി ദുബൈ റോഡ് ഗതാഗത അതോറിറ്റി (ആർ.ടി.എ). അൽ ഖിസൈസ്, ജുമൈറ വില്ലേജ് സർക്കിൾ, അൽ വർഖ, ദുബൈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്‍റ് പാർക്ക് എന്നിവിടങ്ങളിൽ കൂടി ബസ് ഓൺ ഡിമാൻഡ് സർവിസ് ലഭ്യമാകും. ആകെ 49 ബസുകളാണ് ബസ് ഓൺ ഡിമാൻഡിൽ സർവിസ് നടത്തുന്നത്.

    അൽ ബർഷ, അൽ നഹ്ദ, ദുബൈ സിലിക്കൺ ഒയാസിസ്, ദുബൈ അക്കാദമിക് സിറ്റി, അൽ റിഗ്ഗ, പോർട്ട് സഈദ്, ബിസിനസ് ബേ, ഡൗൺ ടൗൺ ദുബൈ, ഊദ് മേത്ത, അൽ കറാമ, ബർഷ ഹൈറ്റ്സ്, അൽ മൻകൂൽ, ദുബൈ ഇന്‍റർനാഷനൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സെന്‍റർ (ഡി.ഐ.എഫ്.സി) എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് നിലവിൽ സർവിസുള്ളത്. പുതുതായി നാലിടങ്ങളിലേക്ക് കൂടി സർവിസ് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതോടെ ദുബൈയിലുടനീളം ബസ് ഓൺ ഡിമാൻഡ് സർവിസ് ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുടെ എണ്ണം 17 ആയി വർധിക്കും.

    ദുബൈ ബസ് ഓൺ ഡിമാൻഡ് സ്മാർട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് യാത്രക്കാർക്ക് സർവിസുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യാം. കൂടാതെ, പിക്കപ്പ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് പോയിന്‍റുകൾ യഥേഷ്ടം തെരഞ്ഞെടുക്കാനും സാധിക്കും. നിശ്ചിത റൂട്ടുകൾ പരിമിതപ്പെടുത്താതെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് മിനി ബസുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ബസ് ഓൺ ഡിമാൻഡ് സർവിസ് നടത്തുന്നത്. ഇതുവഴി യാത്രക്കാരുടെ കാത്തിരിപ്പ് സമയം കുറക്കാനും പ്രവർത്തന കാര്യക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഉപഭോക്താക്കളുടെ യാത്ര കൂടുതൽ സുഗമമാക്കാനും കഴിയും. നഗരത്തിൽ സംയോജിതവും സ്മാർട്ടുമായ പൊതുഗതാഗത ശൃംഖല വികസിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതുവഴി ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് ആർ.ടി.എ അറിയിച്ചു. നഗരത്തിലെ പ്രധാന താമസ മേഖലകളെ പൊതു ഗതാഗത സ്റ്റേഷനുകളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സുഗമമായ ഗതാഗത ഓപ്ഷനുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് യാത്രയുടെ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെയുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയെന്ന ആർ.ടി.എയുടെ നയത്തിന്‍റെ ഭാഗമാണിതെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:bus servicegulfnewsUAE
    News Summary - Bus-on-Demand Service Expands to Four More Locations; RTA Reports 136% Growth in Passenger Numbers
    Similar News
    Next Story
    X