    Posted On
    date_range 20 Nov 2025 6:49 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Nov 2025 6:49 AM IST

    പു​തു​മോ​ടി​യി​ൽ ബു​ർ​ജ്​​മാ​ൻ മാ​ൾ

    ‘റൈ​റ്റ്​ ഇ​ൻ ദി ​ഹാ​ർ​ട്ട്​’ കാ​മ്പ​യി​​ന്​ തു​ട​ക്കം
    പു​തു​മോ​ടി​യി​ൽ ബു​ർ​ജ്​​മാ​ൻ മാ​ൾ
    ദു​ബൈ: ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ഷോ​പ്പി​ങ്​ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ ബു​ർ​ജു​മാ​ൻ മാ​ളി​ന്​ ഇ​നി പു​തി​യ മു​ഖം. ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി പു​ന​ർ​വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. . 75,000 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ വി​സ്തൃ​തി​യി​ലാ​ണ്​ വി​ക​സ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്. കൂ​ടു​ത​ൽ റീ​ട്ടെ​യി​​ൽ ഷോ​പ്പു​ക​ളും വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ളും വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സെ​ന്‍റ​ർ പോ​യി​ന്‍റ്, പ്യൂ​മ, ആ​ന്‍റ, ഹോം ​ബോ​ക്സ്, ആ​ർ ആ​ൻ​ഡ്​ ബി, ​ത​നി​ഷ്കി​ന്‍റെ മി​യ, ഇ​മാ​ക്സ്, വെ​റോ മോ​ഡ, നൈ​സ, എ​ക്സ്​ ബ്യൂ​ട്ടി, ടെ​റാ​നോ​വ, സ്റ്റീ​വ്​ മാ​ഡ​ൻ, ലൂ​യി​സ്​ ഫി​ലി​പ്പ്, റി​വോ​ളി ഗ്രൂ​പ്, ടൈ​റ്റ​ൻ ഐ ​തു​ട​ങ്ങി​യ 70ല​ധി​കം പ്ര​മു​ഖ ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ളു​ടെ ഉ​ൽ​​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ ബു​ർ​ജു​മാ​ൻ മാ​ളി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. കൂ​ടാ​തെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി മി​ക​ച്ച ഡൈ​നി​ങ് സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളും സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ടി​ക്ക​റ്റ്​ ര​ഹി​ത പെ​യ്​​ഡ്​ പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ ത​ട​സ്സ​ര​ഹി​ത​മാ​യ പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ന​ഗ​ര ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ൽ സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന മാ​ളി​ലെ​ത്താ​നും മെ​ട്രോ, ബ​സ്​ ക​ണ​ക്ടി​വി​റ്റി​യും സ​ഹാ​യ​ക​മാ​ണ്.

    പു​ന​ർ​വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ ​‘റൈ​റ്റ്​ ഇ​ൻ ദി ​ഹാ​ർ​ട്ട്​’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ പു​തി​യ ബ്രാ​ൻ​ഡ്​ കാ​മ്പ​യി​​നും ബു​ർ​ജു​മാ​ൻ മാ​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ​​ ഉ​പ​ഭോ​ക്​​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക്​ കൂ​ടു​ത​ൽ സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​മാ​യ ഷോ​പ്പി​ങ്​ അ​നു​ഭ​വം സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ പു​തി​യ കാ​മ്പ​യി​ൻ. കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ പു​ന​ർ​വി​ക​സ​ന​ത്തേ​ക്കാ​ൾ ബു​ർ​ജു​മാ​ൻ മാ​ളി​ന്‍റെ പു​തു​ക്കി​യ അ​ധ്യാ​യം അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​ണ്​ ‘റൈ​റ്റ്​ ഇ​ൻ ദി ​ഹാ​ർ​ട്ട്’​ കാ​മ്പ​യി​​ൻ എ​ന്ന്​ ബു​ർ​ജു​മാ​ൻ മാ​ൾ സി.​ഇ.​ഒ സി.​ഇ.​ഒ ഗൈ​ത്​ ഷു​കെ​യ്​​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

