Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightബു​ർ​ജീ​ൽ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 8 Aug 2025 6:45 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2025 6:45 AM IST

    ബു​ർ​ജീ​ൽ ഹോ​ൾ​ഡി​ങ്സി​ന്​ 129 ശ​ത​മാ​നം അ​റ്റാ​ദാ​യം

    text_fields
    bookmark_border
    ബു​ർ​ജീ​ൽ ഹോ​ൾ​ഡി​ങ്സി​ന്​ 129 ശ​ത​മാ​നം അ​റ്റാ​ദാ​യം
    cancel

    അ​ബൂ​ദ​ബി: മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റി​ലെ പ്ര​മു​ഖ സൂ​പ്പ​ർ സ്പെ​ഷാ​ലി​റ്റി ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന​ദാ​താ​വാ​യ ബു​ർ​ജീ​ൽ ഹോ​ൾ​ഡി​ങ്സ് ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യ പ​കു​തി​യി​ൽ മി​ക​ച്ച വ​ള​ർ​ച്ച രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഈ ​സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ര​ണ്ടാം​പാ​ദ​ത്തി​ൽ 18.7 ശ​ത​മാ​നം വ​ള​ർ​ച്ച കൈ​വ​രി​ച്ച്​ വ​രു​മാ​നം 1,403 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹ​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. അ​റ്റാ​ദാ​യം 148 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹ​മാ​ണ്. 59.4 ശ​ത​മാ​നം ഉ​യ​ർ​ന്ന് 306 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹ​ത്തി​ലെ​ത്തി. 2024 സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ഡി​വി​ഡ​ൻ​റാ​യി സ്ഥാ​പ​നം വി​ത​ര​ണം​ചെ​യ്ത​ത്​ 170 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹ​മാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലെ അ​റ്റാ​ദാ​യ​ത്തി​ന്‍റെ 47 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണി​ത്. ഐ.​വി.​എ​ഫ്, അ​ർ​ബു​ദ പ​രി​ച​ര​ണം, നൂ​ത​ന ഡ​യ​ഗ്നോ​സ്റ്റി​ക്സ് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​ക​ത 12.1 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചു. ബു​ർ​ജീ​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സി​റ്റി (ബി.​എം.​സി) രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ 30.4 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ൽ 14.7 ശ​ത​മാ​നം വ​ള​ർ​ച്ച കൈ​വ​രി​ച്ച് 333 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹ​ത്തി​ലെ​ത്തി. അ​ർ​ബു​ദ പ​രി​ച​ര​ണ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ബു​ർ​ജീ​ൽ വ​രു​മാ​നം 36.7 ശ​ത​മാ​നം ഉ​യ​ർ​ന്നു. ഉ​ന്ന​ത നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള പ​രി​ച​ര​ണം കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ളു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ത​ന്നെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ കാ​ൻ​സ​ർ നെ​റ്റ്‍വ​ർ​ക്കു​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ ബു​ർ​ജീ​ൽ കാ​ൻ​സ​ർ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് അ​ൽ​ഐ​ൻ, ഷാ​ർ​ജ, ഒ​മാ​ൻ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ തു​റ​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം ദു​ബെ​യി​ലെ അ​ഡ്വാ​ൻ​സ്ഡ് കെ​യ​ർ ഓ​ങ്കോ​ള​ജി സെ​ന്‍റ​ർ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsGulf NewsgrowthBurjeel Holdings
    News Summary - Burjeel Holdings recorded strong growth in the first half of this year
    Similar News
    Next Story
    X