Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightക​ഴി​ഞ്ഞ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 11 Feb 2026 8:59 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Feb 2026 8:59 AM IST

    ക​ഴി​ഞ്ഞ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ 39.5 ശ​ത​മാ​നം വ​ള​ർ​ച്ച​നേ​ടി ബു​ർ​ജീ​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    വ​രു​മാ​നം 9.8 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധി​ച്ച് 5,501 മി​ല്യ​ൺ ദി​ർ​ഹ​മാ​യി
    ക​ഴി​ഞ്ഞ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ 39.5 ശ​ത​മാ​നം വ​ള​ർ​ച്ച​നേ​ടി ബു​ർ​ജീ​ൽ
    cancel
    camera_alt

    ഡോ. ​ഷം​ഷീ​ർ വ​യ​ലി​ൽ

    Listen to this Article

    അ​ബൂ​ദ​ബി: മെ​ന​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ സൂ​പ്പ​ർ സ്പെ​ഷാ​ലി​റ്റി ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന​ദാ​താ​വാ​യ ബു​ർ​ജീ​ൽ ഹോ​ൾ​ഡി​ങ്സ് മി​ക​ച്ച വ​ള​ർ​ച്ച രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി വാ​ർ​ഷി​ക സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ഡി​സം​ബ​ർ 31ന് ​അ​വ​സാ​നി​ച്ച 12 മാ​സ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ലെ ഓ​ഡി​റ്റ് ചെ​യ്യാ​ത്ത പ്രാ​ഥ​മി​ക സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഫ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ വ​രു​മാ​നം പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 9.8 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധി​ച്ച് 5,501 മി​ല്യ​ൺ ദി​ർ​ഹ​മാ​യി. അ​തേ​സ​മ​യം, ആ​കെ രോ​ഗി​സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന നി​ര​ക്ക് 8.4 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധി​ച്ച് ഏ​ഴ് മി​ല്യ​ൺ ക​വി​ഞ്ഞു.

    ഇ.​ബി.​ഐ.​ടി.​ഡി.​എ 19.9 ശ​ത​മാ​നം ഉ​യ​ർ​ന്ന് 1,089 മി​ല്യ​ൺ ദി​ർ​ഹ​മാ​യി (26.9 ബി​ല്യ​ൺ രൂ​പ). 2024ലെ 18.1 ​ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​ർ​ജി​ൻ 19.8 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യാ​ണ് വ​ള​ർ​ന്ന​ത്. അ​റ്റാ​ദാ​യം 39.5 ശ​ത​മാ​നം ഉ​യ​ർ​ന്ന് 503 മി​ല്യ​ൺ ദി​ർ​ഹ​മി​ലെ​ത്തി (12.4 ബി​ല്യ​ൺ രൂ​പ). അ​റ്റാ​ദാ​യ മാ​ർ​ജി​ൻ 9.1 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ടു. 2025 നാ​ലാം​പാ​ദ​ത്തി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ അ​റ്റാ​ദാ​യം 159.9 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ് വ​ള​ർ​ന്ന​ത്.

    ഇ​ൻ​പേ​ഷ്യ​ന്റ്, ഔ​ട്ട്പേ​ഷ്യ​ന്റ് നി​ര​ക്ക് യ​ഥാ​ക്ര​മം 11.7 ശ​ത​മാ​നം, 8.3 ശ​ത​മാ​നം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​യി വ​ർ​ധി​ച്ചു. ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ആ​സ്തി​ക​ളാ​യ ബു​ർ​ജീ​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സി​റ്റി, മെ​ഡി​യോ​ർ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ അ​ബൂ​ദ​ബി, ബു​ർ​ജീ​ൽ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ അ​ബൂ​ദ​ബി, ലൈ​ഫ് കെ​യ​ർ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ മു​സ​ഫ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ 89,700ല​ധി​കം ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ ന​ട​ത്തി.

    ആ​രോ​ഗ്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ നേ​തൃ​ത്വം, സം​യോ​ജി​ത പ​രി​ച​ര​ണ ശൃ​ഖ​ല എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ബു​ർ​ജീ​ൽ ന​ട​ത്തി​യ നി​ക്ഷേ​പ​വും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ആ​രോ​ഗ്യ​സം​ര​ക്ഷ​ണ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന​ക​ളോ​ട് ചേ​ർ​ന്നു​നി​ന്ന് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​തും വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​യെ​ന്നും ബു​ർ​ജീ​ലി​ന്റെ വി​പ​ണി​ക​ളി​ലു​ട​നീ​ളം ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ഓ​ഹ​രി​യു​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക് സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല മൂ​ല്യ​വും ന​ൽ​കാ​ൻ പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നും ബു​ർ​ജീ​ൽ ഹോ​ൾ​ഡി​ങ്സ് ചെ​യ​ർ​മാ​നും സി.​ഇ.​ഒ​യു​മാ​യ ഡോ. ​ഷം​ഷീ​ർ വ​യ​ലി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE Newsfinancial yearBurjeelgulfnewsmalayalam
    News Summary - Burjeel grew by 39.5 percent in the last financial year
    Similar News
    Next Story
    X