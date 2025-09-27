Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 27 Sept 2025 7:29 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Sept 2025 7:29 AM IST

    പ്ര​മേ​ഹ​ബാ​ധി​ത​നാ​യ സ​ഞ്ചാ​രി​യു​ടെ ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ യാ​ത്ര പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച്​ ബു​ർ​ജീ​ൽ

    ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള 500 ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം പ്ര​മേ​ഹ രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് രോ​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ പ​രി​മി​തി​ക​ളെ മ​റി​ക​ട​ക്കാ​നു​ള്ള പ്ര​തീ​ക്ഷ കൂ​ടി​യാ​ണ് ‘സ്വീ​റ്റ് റൈ​ഡ്’ പ​രീ​ക്ഷ​ണം
    പ്ര​മേ​ഹ​ബാ​ധി​ത​നാ​യ സ​ഞ്ചാ​രി​യു​ടെ ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ യാ​ത്ര പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച്​ ബു​ർ​ജീ​ൽ
    അ​ബൂ​ദ​ബി: ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ​ത്തേ​ക്ക്​ പ്ര​മേ​ഹ ബാ​ധി​ത​നാ​യ യാ​ത്രി​ക​നെ അ​യ​ക്കാ​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച്​ ബു​ർ​ജീ​ൽ ഹോ​ൾ​ഡി​ങ്സ്. ഡോ. ​ഷം​ഷീ​ർ വ​യ​ലി​ൽ, ആ​ക്സി​യം സ്പേ​സ് സി.​ഇ.​ഒ തേ​ജ്പോ​ൾ ഭാ​ട്ടി​യ, മ​റ്റ് ആ​ഗോ​ള ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ, ആ​രോ​ഗ്യ​വി​ദ​ഗ്ധ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​ലെ ബു​ർ​ജീ​ൽ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഫോ​ർ ഗ്ലോ​ബ​ൽ ഹെ​ൽ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ലാ​ണ് പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ യാ​ത്രി​ക​നാ​യ ശു​ഭാ​ൻ​ശു ശു​ക്ല​യു​ടെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ നി​ല​യ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്കി​ടെ മൈ​ക്രോ​ഗ്രാ​വി​റ്റി​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ‘സ്വീ​റ്റ്​ റൈ​ഡ്​’ പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ പ്രാ​ഥ​മി​ക ഫ​aല​ങ്ങ​ളാ​ണ് പു​തി​യ ദൗ​ത്യ​ത്തി​ന്​ വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. ബു​ർ​ജീ​ൽ ഹോ​ൾ​ഡി​ങ്സി​ന്‍റെ​യും യു.​എ​സ് ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യു​ള്ള ആ​ക്സി​യം സ്പെ​യ്സി​ന്‍റെ​യും സം​യു​ക്ത ഗ​വേ​ഷ​ണ​മാ​യ ‘സ്വീ​റ്റ് റൈ​ഡ്’ ആ​ക്സി​യം - 4 മി​ഷ​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള 500 ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം പ്ര​മേ​ഹ രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് രോ​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ പ​രി​മി​തി​ക​ളെ മ​റി​ക​ട​ക്കാ​നു​ള്ള പ്ര​തീ​ക്ഷ കൂ​ടി​യാ​ണ് ‘സ്വീ​റ്റ് റൈ​ഡ്’ പ​രീ​ക്ഷ​ണം. നി​ല​വി​ൽ പ്ര​മേ​ഹ രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ യാ​ത്ര സാ​ധ്യ​മ​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, ‘സ്വീ​റ്റ് റൈ​ഡ്’ ഫ​ല​ങ്ങ​ള​നു​സ​രി​ച്ച് ക​ണ്ടി​ന്യൂ​സ് ഗ്ലൂ​ക്കോ​സ് മോ​ണി​റ്റ​റി​ങ് (സി.​ജി.​എം), ഇ​ൻ​സു​ലി​ൻ പേ​ന​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്ക് ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും തീ​ക്ഷ്ണ​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലും ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും.

    ആ​ദ്യ ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ പ്ര​കാ​രം സി.​ജി.​എം ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഭൂ​മി​യി​ൽ കാ​ണി​ക്കു​ന്ന അ​തേ കൃ​ത്യ​ത​യോ​ടെ ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ​ത്തും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കും. ഇ​തി​ലൂ​ടെ മൈ​ക്രോ​ഗ്രാ​വി​റ്റി​യി​ൽ ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ യാ​ത്രി​ക​രു​ടെ ഗ്ലൂ​ക്കോ​സ് നി​ല ത​ത്സ​മ​യം നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​നും വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ഭൂ​മി​യി​ലേ​ക്ക് കൈ​മാ​റാ​മാ​നും ക​ഴി​യും. ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ യാ​ത്ര മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് പ്ര​മേ​ഹ​രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കാ​നും ഇ​തി​ലൂ​ടെ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ ഡോ. ​ഷം​ഷീ​ർ വ​യ​ലി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:UAE NewsGulf NewsDiabetic PatientBurjeel
