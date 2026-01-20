Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്ക്...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 20 Jan 2026 8:55 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Jan 2026 8:55 AM IST

    ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്ക് 37കോടിയുടെ സാമ്പത്തിക അംഗീകാരം പ്രഖ്യാപിച്ച് ബുർജീൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ന​ഴ്സു​മാ​ര​ട​ക്കം പ​തി​നാ​യി​ര​ത്തോ​ളം പേ​ർ​ക്ക്​ ഉ​പ​കാ​ര​പ്പെ​ടും
    ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്ക് 37കോടിയുടെ സാമ്പത്തിക അംഗീകാരം പ്രഖ്യാപിച്ച് ബുർജീൽ
    cancel
    camera_alt

    അ​ബൂ​ദ​ബി ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് അ​രീ​ന​യി​ൽ ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ വാ​ർ​ഷി​ക ടൗ​ൺ ഹാ​ൾ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ബു​ർ​ജീ​ൽ ഹോ​ൾ​ഡി​ങ്‌​സ് സ്ഥാ​പ​ക​നും ചെ​യ​ർ​മാ​നും സി.​ഇ.​ഒ​യു​മാ​യ ഡോ. ​ഷം​ഷീ​ർ വ​യ​ലി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    അ​ബൂ​ദ​ബി: രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് സാ​ന്ത്വ​ന​വും ക​രു​ത​ലു​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന മു​ൻ​നി​ര ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്ക് 1.5 കോ​ടി ദി​ർ​ഹ​മി​ന്റെ (37 കോ​ടി രൂ​പ) സാ​മ്പ​ത്തി​ക അം​ഗീ​കാ​രം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് ‘മെ​ന’ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ആ​രോ​ഗ്യ​സേ​വ​ന ദാ​താ​വാ​യ ബു​ർ​ജീ​ൽ ഹോ​ൾ​ഡി​ങ്‌​സ്. ബു​ർ​ജീ​ൽ ഹോ​ൾ​ഡി​ങ്‌​സ് സ്ഥാ​പ​ക​നും ചെ​യ​ർ​മാ​നും സി.​ഇ.​ഒ​യു​മാ​യ ഡോ. ​ഷം​ഷീ​ർ വ​യ​ലി​ൽ അ​ബൂ​ദ​ബി ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് അ​രീ​ന​യി​ൽ ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ വാ​ർ​ഷി​ക ടൗ​ൺ ഹാ​ൾ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ 8500ല​ധി​കം ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി​യാ​ണ് പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ബു​ർ​ജീ​ൽ ഹോ​ൾ​ഡി​ങ്‌​സ് ‘ബു​ർ​ജീ​ൽ 2.0’ എ​ന്ന അ​ടു​ത്ത വ​ള​ർ​ച്ചാ ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കു​ന്ന പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ ബു​ർ​ജീ​ൽ പ്രൗ​ഡ് ഇ​നീ​ഷ്യ​റ്റി​വി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് അം​ഗീ​കാ​രം.

    ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ വി​വി​ധ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ഴ്സി​ങ്, രോ​ഗീ​പ​രി​ച​ര​ണം, ഓ​പ്പ​റേ​ഷ​ൻ​സ്, അ​നു​ബ​ന്ധ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന ഏ​ക​ദേ​ശം 10,000 മു​ൻ​നി​ര ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്ക് ആ​നു​കൂ​ല്യം ല​ഭി​ക്കും. അ​ർ​ഹ​രാ​യ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ ജോ​ലി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ഒ​രു മാ​സ​ത്തെ​യോ അ​ര​മാ​സ​ത്തെ​യോ അ​ടി​സ്ഥാ​ന ശ​മ്പ​ള​ത്തി​ന് തു​ല്യ​മാ​യ തു​ക​യാ​ണ്​ ന​ൽ​കു​ക. ഡോ. ​ഷം​ഷീ​റി​ന്റെ പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​നി​ടെ ല​ഭി​ച്ച സ​ർ​പ്രൈ​സ് എ​സ്.​എം.​എ​സി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ സാ​മ്പ​ത്തി​ക അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ച്ച വി​വ​രം അ​റി​യു​ന്ന​ത്.

    ആ​രോ​ഗ്യ​സേ​വ​ന​ത്തി​ന്റെ ന​ട്ടെ​ല്ലാ​യ ഫ്ര​ണ്ട്​​ലൈ​ൻ ടീ​മു​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ പ​രി​ശ്ര​മ​ത്തി​നു​ള്ള അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​ണി​തെ​ന്നും അ​വ​രോ​ടു​ള്ള ന​ന്ദി​യും വി​ശ്വാ​സ​വും പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​അം​ഗീ​കാ​ര​മെ​ന്നും ഡോ. ​ഷം​ഷീ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ബു​ർ​ജീ​ലി​ന്റെ വ​ള​ർ​ച്ച​യി​ൽ യു.​എ.​ഇ ന​ൽ​കി​യ പി​ന്തു​ണ​യും പ്ര​ചോ​ദ​ന​വും അ​ക​മ​ഴി​ഞ്ഞ​താ​ണെ​ന്നും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന ദി​ശാ​ബോ​ധ​മാ​ണ് പു​രോ​ഗ​തി​യു​ടെ അ​ടി​ത്ത​റ​യെ​ന്നും ഡോ. ​ഷം​ഷീ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ബു​ർ​ജീ​ൽ ഹോ​ൾ​ഡി​ങ്‌​സി​ന്റെ അ​ടു​ത്ത പ​ത്ത് വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന പ​ദ്ധ​തി​യും സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഡോ. ​ഷം​ഷീ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ബു​ർ​ജീ​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സി​റ്റി​യെ (ബി.​എം.​സി) 2030ഓ​ടെ ഒ​രു നെ​ക്സ്റ്റ് ജ​ന​റേ​ഷ​ൻ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സി​റ്റി എ​ക്കോ​സി​സ്റ്റം ആ​ക്കി മാ​റ്റാ​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​യും ഡോ. ​ഷം​ഷീ​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:healthcareworkersFinancial SupportBurjeel
    News Summary - Burjeel announces financial support of Rs 37 crore for healthcare workers
    Similar News
    Next Story
    X