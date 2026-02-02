Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightസ്ഥി​ര​ത​ക്കും...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 2 Feb 2026 6:55 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Feb 2026 6:55 AM IST

    സ്ഥി​ര​ത​ക്കും തു​ട​ർ​ച്ച​ക്കും മു​ൻ​ഗ​ണ​ന​യു​ള്ള ബ​ജ​റ്റ് -അ​ദീ​ബ് അ​ഹ​മ്മ​ദ്

    text_fields
    bookmark_border
    സ്ഥി​ര​ത​ക്കും തു​ട​ർ​ച്ച​ക്കും മു​ൻ​ഗ​ണ​ന​യു​ള്ള ബ​ജ​റ്റ് -അ​ദീ​ബ് അ​ഹ​മ്മ​ദ്
    cancel
    camera_alt

    അ​ദീ​ബ് അ​ഹ​മ്മ​ദ്

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന അ​സ്ഥി​ര​ത​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും സ്ഥി​ര​ത​ക്കും തു​ട​ർ​ച്ച​ക്കും ഉ​ള്ള വ്യ​ക്ത​മാ​യ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന​യു​ള്ള ബ​ജ​റ്റാ​ണ് കേ​ന്ദ്ര ധ​ന​കാ​ര്യ​മ​ന്ത്രി നി​ർ​മ​ല സീ​താ​രാ​മ​ൻ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​തെ​ന്ന് ലു​ലു ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ഹോ​ൾ​ഡി​ങ്​​സ്​ മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ദീ​ബ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    പ്ര​വാ​സി ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രു​ടെ​യും വി​ദേ​ശ നി​ക്ഷേ​പ​ക​രു​ടെ​യും പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള നി​ര​വ​ധി പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക്ക് വ​ക ന​ൽ​കു​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് പു​റ​ത്ത് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത നി​ക്ഷേ​പ പ​രി​ധി അ​ഞ്ചി​ൽ നി​ന്ന് 10 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​തും, ഇ​വ​രു​ടെ ത​ന്നെ മൊ​ത്തം പ​രി​ധി 10ൽ ​നി​ന്ന് 24 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​തും എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ​ക്കാ​രു​ടെ നി​ക്ഷേ​പം കൂ​ട്ടാ​ൻ സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​കും. ടാ​ൻ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ വി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ൾ, വാ​ങ്ങു​ന്ന​യാ​ളു​ടെ പാ​ൻ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള ച​ലാ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഡി.​ടി.​എ​സ്​ അ​ട​ക്കാ​നു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശം, എ​ൻ.​ആ​ർ‌.​ഐ​ക​ളാ​യ പ്രോ​പ്പ​ർ​ട്ടി വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ല​ളി​ത​മാ​ക്ക​പ്പെ​ടും.

    ലി​ബ​റ​ലൈ​സ്ഡ് റെ​മി​റ്റ​ൻ​സ് സ്കീ​മി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള വി​ദേ​ശ ടൂ​ർ പാ​ക്കേ​ജു​ക​ളി​ലും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള പ​ണ​മ​ട​ക്ക​ലു​ക​ളി​ലും ടി.​എ​സ്.​എ​സ്​ അ​ഞ്ചി​ൽ നി​ന്ന് ര​ണ്ട്​ ശ​ത​മാ​ന​യി കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​ർ​ക്ക് ഇ​തി​ന്റെ ​ഗു​ണം ല​ഭി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsUAEgulfnewsmalayalam
    News Summary - Budget with a focus on stability and continuity - Adeeb Ahmed
    Similar News
    Next Story
    X