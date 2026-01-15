Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 15 Jan 2026 9:13 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Jan 2026 9:13 AM IST

    ബ്ര​ദേ​ഴ്സ് പ​ര​പ്പ പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ്; ഗ​ണ്ണേ​ഴ്സ് എ​ഫ്.​സി ജേ​താ​ക്ക​ൾ

    ബ്ര​ദേ​ഴ്സ് പ​ര​പ്പ പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ്; ഗ​ണ്ണേ​ഴ്സ് എ​ഫ്.​സി ജേ​താ​ക്ക​ൾ
    ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഗ​ണ്ണേ​ഴ്സ് എ​ഫ്.​സി​ക്ക് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഷ്റ​ഫ് പ​ര​പ്പ ട്രോ​ഫി സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്നു

    അ​ബൂ​ദ​ബി: ബ്ര​ദേ​ഴ്സ് പ​ര​പ്പ പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.അ​ൽ ബാ​ഹി​യ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​രം ന​ട​ന്ന​ത്. ഫു​ട്ബാ​ൾ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഗ​ണ്ണേ​ഴ്‌​സ്‌ എ​ഫ്.​സി ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി. ആ​ഷി​ക്ക് ക​മ്മാ​ടം ടോ​പ് സ്കോ​റ​ർ ആ​യും ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലെ മി​ക​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​ര​നാ​യി നി​ഷാ​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ ക​മ്മാ​ടം, മി​ക​ച്ച ഗോ​ൾ കീ​പ്പ​റാ​യി ഷ​ബീ​ർ കാ​രാ​ട്ട്, മി​ക​ച്ച ഡി​ഫ​ൻ​ഡ​റാ​യി സു​മേ​ഷ് കാ​രാ​ട്ട് എ​ന്നി​വ​രും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു.ബ്ര​ദേ​ഴ്സ് പ​ര​പ്പ മു​ഖ്യ​ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സു​ധാ​ക​ര​ൻ മാ​സ്റ്റ​ർ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ളാ​യ ഡോ. ​താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ കാ​രാ​ട്ട്, റാ​ഷി​ദ് എ​ട​ത്തോ​ട്, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് മെം​ബ​ർ​മാ​രാ​യ ഇ​ഖ്ബാ​ൽ അ​ൽ​ഐ​ൻ, സു​രേ​ഷ് ക​ന​ക​പ്പ​ള്ളി, ഷം​സു ക​മ്മാ​ടം, പ്ര​സീ​ൺ പ​ര​പ്പ, ഷാ​ന​വാ​സ്‌ പ​ര​പ്പ, വി​നോ​ദ് കാ​ളി​യാ​നം, ബ​ഷീ​ർ എ​ട​ത്തോ​ട്, അ​ശോ​ക​ൻ പ​ര​പ്പ, കൃ​പേ​ഷ് ബാ​നം, ഹ​രീ​ഷ് ബാ​നം, സാ​ബി​ത്ത് ന​മ്പ്യാ​ർ കൊ​ച്ചി, നൗ​ഷാ​ദ് ബാ​നം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ട്രോ​ഫി ബ്ര​ദേ​ഴ്സ് പ​ര​പ്പ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഷ്‌​റ​ഫ് പ​ര​പ്പ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി രാ​ജേ​ഷ് ക്ലാ​യി​ക്കോ​ട്, ട്ര​ഷ​റ​ർ നി​സാ​ർ എ​ട​ത്തോ​ട്, പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ യാ​സി​ർ ക്ലാ​യി​ക്കോ​ട് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷു​ഹൈ​ബ് കാ​രാ​ട്ട്, ജി​നീ​ഷ് പാ​റ​ക്ക​ട​വ്, ര​ജീ​ഷ് എ​ട​ത്തോ​ട്, സു​മേ​ഷ് കാ​രാ​ട്ട്, മ​ൻ​ഷാ​ദ് ക്ലാ​യി​ക്കോ​ട്, അ​സീ​സ് നെ​ല്ലി​യ​ര, നാ​സ​ർ ക​മ്മാ​ടം, നൗ​ഫ​ൽ പ​ര​പ്പ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ന​ൽ​കി. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​വ​ച​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ മു​നീ​ർ പ​ര​പ്പ സ​മ്മാ​നം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി ട്ര​ഷ​റ​ർ ഖാ​ദ​ർ ന​മ്പ്യാ​ർ കൊ​ച്ചി ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

