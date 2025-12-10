Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    Posted On
    date_range 10 Dec 2025 9:34 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Dec 2025 10:11 AM IST

    സ്വ​ർ​ണം നാ​ട്ടി​ൽ കൊ​ണ്ടു​പോ​ക​ൽ; അ​റി​ഞ്ഞി​രി​ക്കേ​ണ്ട ക​സ്റ്റം​സ് നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ

    സ്വ​ർ​ണം നാ​ട്ടി​ൽ കൊ​ണ്ടു​പോ​ക​ൽ; അ​റി​ഞ്ഞി​രി​ക്കേ​ണ്ട ക​സ്റ്റം​സ് നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ
    യു.​എ.​ഇ, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന നി​ര​വ​ധി ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ​ക്ക് സ്വ​ർ​ണം ഒ​രു നി​ക്ഷേ​പ​മാ​യും അ​ത് ധ​രി​ക്ക​ൽ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​വു​മാ​യാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​ത്. സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ജി.​എ​സ്.​ടി ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ വി​ല​ക്കു​റ​വ്, സ്വ​ർ​ണം വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണ​മാ​ണ്.

    ഇ​ന്ത്യ​യേ​ക്കാ​ൾ 5ശ​ത​മാ​നം മു​ത​ൽ 7ശ​ത​മാ​നം വ​രെ കു​റ​ഞ്ഞ വി​ല​യി​ൽ ഗ​ൾ​ഫി​ൽ സ്വ​ർ​ണം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ, പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ സ്വ​ർ​ണം വാ​ങ്ങു​ന്ന​ത് ഒ​രു സാ​ധാ​ര​ണ കാ​ര്യ​മാ​ണ്. എ​ങ്കി​ലും, ഈ ​വി​ല​യേ​റി​യ ആ​സ്തി ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്ക് ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്യു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ക​സ്റ്റം​സ് നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ അ​റി​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ യാ​ത്ര​ക്ക് അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്.

    ഡ്യൂ​ട്ടി ഫ്രീ ​പ​രി​ധി

    വി​ദേ​ശ​ത്ത് ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ താ​മ​സി​ച്ച​ശേ​ഷം നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​ർ ക​സ്റ്റം​സ് തീ​രു​വ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള ഡ്യൂ​ട്ടി ഫ്രീ ​പ​രി​ധി ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണം. പു​രു​ഷ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് പ​ര​മാ​വ​ധി 20 ഗ്രാം ​സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടു​പോ​കാം എ​ന്നാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന സ്വ​ർ​ണം 50,000 രൂ​പ​യു​ടെ, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ 210 ദീ​നാ​റി​ന്‍റെ മൂ​ല്യ​ത്തി​ല​ധി​ക​മാ​കാ​ൻ പാ​ടി​ല്ല എ​ന്ന നി​യ​മം കൂ​ടി നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​തു​കൊ​ണ്ട് ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം നാ​ലോ അ​ഞ്ചോ ഗ്രാം ​സ്വ​ർ​ണം മാ​ത്ര​മാ​ണ് പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ക.

    വ​നി​ത യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് പ​ര​മാ​വ​ധി 40 ഗ്രാം ​സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടു​പോ​കാം. പ​ക്ഷേ പ​ര​മാ​വ​ധി മൂ​ല്യം 1,00,000 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യോ, 420 ദീ​നാ​റോ ക​വി​യാ​ൻ പാ​ടി​ല്ല. നി​ല​വി​ൽ ഈ ​ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ​പ്ര​കാ​രം പ​ര​മാ​വ​ധി എ​ട്ടോ പ​ത്തോ ഗ്രാം ​മാ​ത്ര​മാ​ണ് സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ക. ഈ ​ഡ്യൂ​ട്ടി ഫ്രീ ​ഇ​ള​വ് സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മേ ബാ​ധ​ക​മാ​കൂ. സ്വ​ർ​ണ നാ​ണ​യ​ങ്ങ​ൾ, ബി​സ്‌​ക​റ്റു​ക​ൾ, ബാ​റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഈ ​പ​രി​ധി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടി​ല്ല.

    അ​ധി​ക സ്വ​ർ​ണം കൊ​ണ്ടു​വ​രു​മ്പോ​ൾ

    വി​ദേ​ശ​ത്ത് ആ​റ് മാ​സ​ത്തി​ല​ധി​കം താ​മ​സി​ച്ച ഇ​ന്ത്യ​ൻ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഒ​രു കി​ലോ​ഗ്രാം വ​രെ സ്വ​ർ​ണം (ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, ബാ​റു​ക​ൾ, നാ​ണ​യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഏ​ത് രൂ​പ​ത്തി​ലും) ക​സ്റ്റം​സ് തീ​രു​വ അ​ട​ച്ച് ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്യാ​ൻ അ​നു​വാ​ദ​മു​ണ്ട്.

    ഡ്യൂ​ട്ടി ഫ്രീ ​പ​രി​ധി ക​വി​യു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ലോ, സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ​മ​ല്ലാ​ത്ത രൂ​പ​ത്തി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ലോ, സ്വ​ർ​ണ​ത്തി​ന്റെ മൂ​ല്യ​ത്തി​ന്റെ ഏ​ക​ദേ​ശം 13.75ശ​ത​മാ​നം ക​സ്റ്റം​സ് തീ​രു​വ​യാ​യി ഈ​ടാ​ക്കും.ഈ ​തീ​രു​വ അ​ത​ത് രാ​ജ്യ​ത്തെ ക​ൺ​വേ​ർ​ട്ടി​ബ്ൾ വി​ദേ​ശ ക​റ​ൻ​സി​യി​ൽ അ​ട​ക്ക​ണം. അ​താ​യ​ത് ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ നി​ന്നാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ദീ​നാ​റി​ൽ ന​ൽ​കേ​ണ്ടി വ​രും.

    ശ്ര​ദ്ധി​ക്കേ​ണ്ട രേ​ഖ​ക​ൾ

    ത​ട​സ്സ​ര​ഹി​ത​മാ​യ ക​സ്റ്റം​സ് ക്ലി​യ​റ​ൻ​സി​നാ​യി യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ എ​ല്ലാ​യ്പ്പോ​ഴും കൃ​ത്യ​മാ​യ ഡോ​ക്യു​മെ​ന്റേ​ഷ​ൻ കൈ​വ​ശം വെ​ക്ക​ണം. സ്വ​ർ​ണ​ത്തി​ന്റെ വി​ല, പ​രി​ശു​ദ്ധി, തീ​യ​തി എ​ന്നി​വ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന പ​ർ​ച്ചേ​സ് ഇ​ൻ​വോ​യ്‌​സു​ക​ൾ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​യും ക​രു​തു​ക.

