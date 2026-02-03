Begin typing your search above and press return to search.
    ജോ​യ് ആ​ലു​ക്കാ​സി​ൽ ബ്രി​ല്യ​ൻ​സ് ഡ​യ​മ​ണ്ട് ഷോ​ക്ക്​ തു​ട​ക്കം

    ജോ​യ് ആ​ലു​ക്കാ​സി​ൽ ബ്രി​ല്യ​ൻ​സ് ഡ​യ​മ​ണ്ട് ഷോ​ക്ക്​ തു​ട​ക്കം
    ദു​ബൈ: ആ​ഭ​ര​ണ വ്യ​വ​സാ​യ​രം​ഗ​ത്ത് ഏ​ഴു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ല​ധി​കം പാ​ര​മ്പ​ര്യ​മു​ള്ള ആ​ഗോ​ള ജ്വ​ല്ല​റി ഗ്രൂ​പ്പാ​യ ജോ​യ് ആ​ലു​ക്കാ​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ബ്രി​ല്യ​ൻ​സ് ഡ​യ​മ​ണ്ട് ഷോ​യു​ടെ ര​ണ്ടാം പ​തി​പ്പി​ന് തു​ട​ക്കം. ഡ​യ​മ​ണ്ട് ജ്വ​ല്ല​റി​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം യു.​എ.​ഇ, ഒ​മാ​ൻ, ഖ​ത്ത​ർ, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, കു​വൈ​ത്ത്, യു.​എ​സ്, യു.​കെ, ആ​സ്‌​ട്രേ​ലി​യ, സിം​ഗ​പ്പൂ​ർ, മ​ലേ​ഷ്യ തു​ട​ങ്ങി​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ജോ​യ് ആ​ലു​ക്കാ​സ് ഷോ​റൂ​മു​ക​ളി​ലാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ക. യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ഷോ​റൂ​മു​ക​ളി​ൽ ഫെ​ബ്രു​വ​രി എ​ട്ട്​ വ​രെ​യാ​ണ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം. പ്രൈ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ജോ​യ് ആ​ലു​ക്കാ​സ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഇ​വോ​റ, പ​ദ്മ​ല​ക്ഷ്മി ക​ല​ക്ഷ​നു​ക​ളു​ടെ ശേ​ഖ​ര​വും ഷോ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​രു​ക്കും. അ​പൂ​ർ​വ​യി​നം ര​ത്ന​ങ്ങ​ളും ക​ല്ലു​ക​ളും കോ​ർ​ത്തി​ണ​ക്കി അ​തി​മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യി രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത വ​ജ്രാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​തി​വി​പു​ല​മാ​യ ശേ​ഖ​ര​മാ​ണ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നു​ള്ള​ത്. പ​രി​ശു​ദ്ധി​യി​ലും ക​ര​കൗ​ശ​ല വി​ദ​ഗ്ധ​ത​യി​ലും മു​ൻ​പ​ന്തി​യി​ലു​ള്ള ഇ​ത്ത​രം ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ഷ്ടാ​നു​സ​ര​ണം പ​ർ​ച്ചേ​സ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മി​ക​ച്ച അ​വ​സ​ര​മാ​ണ് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​തെ​ന്ന് ജോ​യ് ആ​ലു​ക്കാ​സ് ഗ്രൂ​പ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    യു.​എ.​ഇ ഷോ​റൂ​മു​ക​ളി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ ഓ​ഫ​റു​ക​ളു​മു​ണ്ട്. 6000 ദി​ർ​ഹ​ത്തി​നു മു​ക​ളി​ൽ വ​ജ്രാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് 250 ദി​ർ​ഹം കാ​ഷ്ബാ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കും. പ​ഴ​യ വ​ജ്രാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, 916 സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ മാ​റ്റി​വാ​ങ്ങു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് മൂ​ല്യ​മൊ​ട്ടും കു​റ​യു​ക​യു​മി​ല്ല. ആ​ധു​നി​ക ഡി​സൈ​നി​ലു​ള്ള ‘ഇ​വോ​റ’ ക​ല​ക്ഷ​നും ല​ക്ഷ്മി ദേ​വി സ​ങ്ക​ൽ​പ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും പ്ര​ചോ​ദ​ന​മു​ൾ​ക്കൊ​ണ്ട് നി​ർ​മി​ച്ച ‘പ​ദ്മ​ല​ക്ഷ്മി’ ക​ല​ക്ഷ​നും ഇ​തി​നോ​ട​കം ത​ന്നെ വ​ലി​യ ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കാ​ലാ​തീ​ത​മാ​യ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന​യും ആ​ഗോ​ള നി​ല​വാ​ര​വും സ​മ​ന്വ​യി​ച്ച ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക​യെ​ന്ന പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യെ ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ബ്രി​ല്യ​ൻ​സ് ഡ​യ​മ​ണ്ട് ഷോ ​പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് ജോ​യ് ആ​ലു​ക്കാ​സ് ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് സി.​ഇ.​ഒ ജോ​ൺ പോ​ൾ ആ​ലു​ക്കാ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

