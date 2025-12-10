Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 10 Dec 2025 10:02 AM IST
    date_range 10 Dec 2025 10:02 AM IST

    ബ്രി​ഡ്ജ് ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക്ക് അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ തു​ട​ക്കം

    ബ്രി​ഡ്ജ് ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക്ക് അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ തു​ട​ക്കം
    അബൂദബിയിൽ ആരംഭിച്ച ബ്രിഡ്ജ്​ ഉച്ചകോടിയിൽനിന്ന്

    അ​ബൂ​ദ​ബി: യു.​എ.​ഇ നാ​ഷ​ന​ല്‍ മീ​ഡി​യ ഓ​ഫി​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ബ്രി​ഡ്ജ് ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക്ക്​ അ​ബൂ​ദ​ബി നാ​ഷ​ന​ല്‍ എ​ക്‌​സി​ബി​ഷ​ന്‍ സെ​ന്‍റ​റി​ല്‍ (അ​ഡ്‌​നെ​ക്) തു​ട​ക്ക​മാ​യി. ഡി​സം​ബ​ര്‍ എ​ട്ടി​ന് ആ​രം​ഭി​ച്ച ഉ​ച്ച​കോ​ടി പ​ത്തി​ന് സ​മാ​പി​ക്കും. യു.​എ.​ഇ നാ​ഷ​ന​ല്‍ മീ​ഡി​യ ഓ​ഫി​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ജ​ന​റ​ലും ബ്രി​ഡ്ജ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ചെ​യ​ര്‍മാ​നു​മാ​യ ഡോ. ​ജ​മാ​ല്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഉ​ബൈ​ദ് അ​ല്‍ കാ​ബി സ്വാ​ഗ​തം ആ​ശം​സി​ച്ചു. ബ്രി​ഡ്ജ് ജ​നി​ച്ച​ത് ഒ​രാ​ലോ​ച​ന​യി​ല്‍ നി​ന്ന​ല്ലെ​ന്നും സ്വ​പ്‌​ന​ത്തി​ല്‍ നി​ന്നാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    182 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നാ​യി 55000 ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​നു​ക​ളാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ര്‍ത്തു. നാ​നൂ​റി​ല​ധി​കം അ​ന്ത​ര്‍ദേ​ശീ​യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​രും മു​ന്നൂ​റോ​ളം പ്ര​ദ​ര്‍ശ​ക​രും ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ല്‍ സം​ബ​ന്ധി​ക്കും. മാ​ധ്യ​മം, സം​ഗീ​തം, ഗെ​യി​മി​ങ്, സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ, മാ​ര്‍ക്ക​റ്റി​ങ്, വി​ഷ്വ​ല്‍ സ്‌​റ്റോ​റി ടെ​ല്ലി​ങ്, ക്രി​യേ​റ്റ​ര്‍ ഇ​ക്കോ​ണ​മി എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ഏ​ഴ് പ്ര​ധാ​ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ല്‍ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും പ്ര​ദ​ര്‍ശ​ന​വും മ​റ്റും ന​ട​ക്കു​ക.

    ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന പ്ര​ദ​ര്‍ശ​ന​ങ്ങ​ളും യു.​എ.​ഇ പൈ​തൃ​ക​ത്തി​ലൂ​ന്നി​യ സം​ഗീ​ത, നൃ​ത്ത പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും കാ​ണാ​നാ​യി വ​രും​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് പേ​ര്‍ എ​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ് സം​ഘാ​ട​ക​രു​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷ. മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളെ ഉ​യ​ര്‍ത്താ​നും വി​ശ്വാ​സം വ​ള​ര്‍ത്താ​നും ആ​ഗോ​ള വ്യ​വ​സാ​യ​ത്തി​ന് ഒ​രി​ക്ക​ലും ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു സ്ഥാ​നം ന​ല്‍കാ​നു​മു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യാ​ണ് ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - Bridge Summit begins in Abu Dhabi
