Madhyamam
    Posted On
    18 Jan 2026 6:20 AM IST
    Updated On
    18 Jan 2026 6:20 AM IST

    ദു​ബൈ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ പാ​ലം വി​പു​ലീ​ക​രി​ച്ചു

    പാ​ല​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​വു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 33 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധി​ച്ചു
    ദു​ബൈ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ പാ​ലം വി​പു​ലീ​ക​രി​ച്ചു
    വി​പു​ലീ​ക​രി​ച്ച ദു​ബൈ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള​ പാ​ലം

    ദു​ബൈ: ദു​ബൈ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ(​ഡി.​എ​ക്സ്.​ബി) ടെ​ർ​മി​ന​ൽ ഒ​ന്നി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന​തി​ന്​ പു​തു​താ​യി വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച പാ​ലം ദു​ബൈ റോ​ഡ്​ ഗ​താ​ഗ​ത അ​തോ​റി​റ്റി(​ആ​ർ.​ടി.​എ) ശ​നി​യാ​ഴ്ച തു​റ​ന്നു.

    ദു​ബൈ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ പ്രോ​ജ​ക്ടു​ക​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ പാ​ലം മൂ​ന്ന് വ​രി​യി​ൽ നി​ന്ന് നാ​ല് വ​രി​യാ​യി വീ​തി കൂ​ട്ടി. വി​പു​ലീ​ക​ര​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​തോ​ടെ പാ​ല​ത്തി​ന്റെ ശേ​ഷി മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 4200 വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് 5600 വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. ഇ​തു​വ​ഴി പാ​ല​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​വു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 33 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ്​ വ​ർ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    പ​ദ്ധ​തി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​തോ​ടെ ടെ​ർ​മി​ന​ൽ ഒ​ന്നി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന​തി​ന്​ ഗ​താ​ഗ​തം എ​ളു​പ്പ​മാ​വു​ക​യും തി​ര​ക്ക് കു​റ​യു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് തി​ര​ക്കേ​റി​യ യാ​ത്രാ​സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പു​തി​യ പാ​ത വ​ലി​യ രീ​തി​യി​ൽ സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​കും.

    ദു​ബൈ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ റോ​ഡ്​ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ്​ വി​പു​ലീ​ക​ര​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​തെ​ന്ന്​ ആ​ർ.​ടി.​എ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി. റോ​ഡ് ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ളു​ടെ ന​വീ​ക​ര​ണം, മി​ക​ച്ച മ​റ്റ് അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, ലാ​ൻ​ഡ്സ്കേ​പ്പി​ങ്, സു​ര​ക്ഷ​യും ദൃ​ശ്യ​പ​ര​ത​യും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി പു​തി​യ തെ​രു​വ് വി​ള​ക്കു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ദു​ബൈ​യു​ടെ വ്യോ​മ​യാ​ന അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി​യെ​ന്ന്​ ആ​ർ.​ടി.​എ​യും ദു​ബൈ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ എ​ഞ്ചി​നീ​യ​റി​ങ്​ പ്രോ​ജ​ക്ട്​​സും പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഗ​താ​ഗ​തം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ക, വി​മാ​ന യാ​ത്ര​യു​ടെ ആ​ഗോ​ള കേ​ന്ദ്ര​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ദു​ബൈ​യു​ടെ സ്ഥാ​നം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    X