Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightശൈഖ്​ സായിദ്​ റോഡും...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 5 Oct 2025 7:05 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 7:05 PM IST

    ശൈഖ്​ സായിദ്​ റോഡും മാൾ ഓഫ്​ എമിറേറ്റ്​സും​ ബന്ധിപ്പിച്ച്​ പാലം

    text_fields
    bookmark_border
    മണിക്കൂറിൽ 900വാഹനങ്ങൾക്ക്​ കടന്നുപോകാം
    The completed bridge connecting Sheikh Zayed Road and Mall of the Emirates
    cancel
    camera_alt

    ശൈഖ്​ സായിദ്​ റോഡും മാൾ ഓഫ്​ എമിറേറ്റ്​സും​ ബന്ധിപ്പിച്ച്​ നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കിയ പാലം

    ദുബൈ: നഗരത്തിലെ പ്രധാന പാതയായ ശൈഖ്​ സായിദ്​ റോഡും മാൾ ഓഫ്​ എമിറേറ്റ്​സും​ ബന്ധിപ്പിച്ച്​ പാലം തുറന്നു. മാൾ ഉടമകളായ മാജിദ്​ അൽ ഫുത്തൈം ​േപ്രാപ്പർട്ടീസുമായി സഹകരിച്ച്​ ദുബൈ റോഡ്​ അതോറിറ്റി(ആർ.ടി.എ)യാണ്​ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത്​. 300മീറ്റർ നീളത്തിലാണ്​ ഒറ്റവരി പാലം നിർമിച്ചിട്ടുള്ളത്​.

    അബൂദബി, ജബൽഅലി ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന്​ വരുന്ന യാത്രക്കാർക്ക്​ നേരിട്ട്​ മാൾ ഓഫ്​ എമിറേറ്റ്​സ്​ കാർ പാർക്കിങിലേക്ക്​ എത്തിച്ചേരാൻ പാലം വഴി സാധിക്കും. മണിക്കൂറിൽ 900വാഹനങ്ങൾക്ക്​ കടന്നുപോകാനുള്ള ശേഷി പാലത്തിനുണ്ട്​. മാളിന്റെ പ്രവേശന കവാടങ്ങൾ, ചുറ്റുമുള്ള റോഡുകൾ, കവലകൾ, കാൽനട നടപ്പാതകൾ, സൈക്ലിങ്​ ട്രാക്കുകൾ എന്നിവയുടെ വികസനവും നവീകരണവും പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

    ഷോപ്പിങ്​ സെൻററുകളിലേക്കും പ്രോപ്പർട്ടി കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കുമുള്ള റോഡ്​ ശൃംഖല ശക്​തിപ്പെടുത്താനുള്ള പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായാണ്​ പാലം തുറന്നിരിക്കുന്നതെന്ന്​ ആർ.ടി.എ ഡയറക്ടർ ബോർഡ്​ ചെയർമാനും ഡയറക്ടർ ജനറലുമായ മതാർ അൽ തായർ പറഞ്ഞു. ഗതാഗതം സുഗമമാക്കുകയും വ്യത്യസ്ത പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക്​ താമസക്കാരുടെയും സന്ദർശകരുടെയും സഞ്ചാരം എളുപ്പമാക്കുകയുമാണ്​ പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നഗരത്തിൽ ആർ.ടി.എ ആറ്​ കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ റോഡ്​ നവീകരണം നടപ്പിലാക്കുന്ന ഉമ്മുസുഖൈം സ്​ട്രീറ്റ്​ നവീകരണ പദ്ധതിയും ഈ വർഷം ആർ.ടി.എ നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്​. ജുമൈറ സ്​ട്രീറ്റ്​ ജങ്​ഷൻ മുതൽ അൽഖൈൽ റോഡ്​ ജങ്​ഷൻ വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലാണ്​ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്​.

    അബൂദബി, ജബൽഅലി ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന്​ മാൾ ഓഫ്​ എമിറേറ്റ്​സിലേക്ക്​ വരുന്നവരുടെ യാത്ടൊസമയം 10മിനുറ്റിൽ നിന്ന്​ ഒരു മിനുറ്റായി കുറയാൻ പദ്ധതി സഹായിക്കും. മാളിന്​ ചുറ്റുമുള്ള റോഡുകളിലെ സുരക്ഷയും ഗതാഗതവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതുമാണ്​ പദ്ധതി. 2005ൽ തുറന്ന മാൾ ഓഫ്​ എമിറേറ്റ്​സ്​ ഓരോ വർഷവും നാല്​ കോടി സന്ദർശകരെത്തുന്ന ഷോപ്പിങ്​ കേന്ദ്രമാണ്​. മാളിന്‍റെ 20ാം വാർഷികത്തോട്​ അനുബന്ധിച്ച്​ ഉടമകളായ മാജിദ്​ അൽ ഫുത്തൈം ഗ്രൂപ്പ്​ കേന്ദ്രത്തിന്‍റെ സമഗ്രമായ പുനർനവീകരണത്തിന്​ 500കോടി ദിർഹമിന്‍റെ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. സന്ദർശകർക്ക്​ വലിയ സഹായകമാകുന്ന പദ്ധതിയാണ്​ ആർ.ടി.എയുമായി സഹകരിച്ച്​ നിലവിൽ നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്​.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:DubaibridgegulfnewSheikh Zayed RoadDubai Road and Transport Authority
    News Summary - Bridge connecting Sheikh Zayed Road and Mall of the Emirates
    Similar News
    Next Story
    X