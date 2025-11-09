Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 9 Nov 2025 7:47 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Nov 2025 7:47 AM IST

    സ്ത​നാ​ർ​ബു​ദ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ലോ​ക റെ​ക്കോ​ഡ് പ​രി​പാ​ടി ഇ​ന്ന്

    സ്ത​നാ​ർ​ബു​ദ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ലോ​ക റെ​ക്കോ​ഡ് പ​രി​പാ​ടി ഇ​ന്ന്
    അ​ബൂ​ദ​ബി: സ്ത​നാ​ർ​ബു​ദ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് അ​ബൂ​ദ​ബി ഇ​ന്ത്യ സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്റ​ർ (ഐ.​എ​സ്.​സി) വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ വി​മ​ൻ​സ് ഫോ​റം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഐ​ൻ​സ്റ്റീ​ൻ വേ​ൾ​ഡ് റെ​ക്കോ​ഡ് ബ്ര​സ്റ്റ് കാ​ൻ​സ​ർ അ​വ​യ​ർ​ന​സ് പ്രോ​ഗ്രാം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കും. ഐ.​എ​സ്‌.​സി മെ​യി​ൻ ഹാ​ളി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ല് മ​ണി​ക്കാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി.

    1500ഓ​ളം വ​നി​ത​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. സ്ത​നാ​ർ​ബു​ദ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം പ്ര​മേ​യ​മാ​ക്കു​ന്ന വ​നി​ത​ക​ളു​ടെ സം​ഗ​മം ലോ​ക റെ​ക്കോ​ഡു​ക​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ക്കും. സ്ത​നാ​ർ​ബു​ദ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ൽ ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ അ​മ്മ-​മ​ക​ൾ സം​ഗ​മം എ​ന്ന വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് ഐ.​എ​സ്.​സി വ​നി​ത സം​ഗ​മം റെ​ക്കോ​ഡ് നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ക്കു​ക എ​ന്ന് വി​മ​ൻ​സ് ഫോ​റം ക​ൺ​വീ​ന​റും ഐ.​എ​സ്.​സി​യു​ടെ ജ​ന​റ​ൽ ഗ​വ​ർ​ണ​റു​മാ​യ ഡോ. ​ശ്രീ​ദേ​വി ശി​വാ​ന​ന്ദം വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി, പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന വ​നി​ത​ക​ൾ സെ​ൽ​ഫി​ക​ൾ പോ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​ക​യും പ്ര​ചാ​ര​ണ പേ​ജി​നെ ടാ​ഗ് ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്യും. ഐ.​എ​സ്.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ കെ. ​ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ നാ​യ​ർ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി. ​സ​ത്യ ബാ​ബു, ട്ര​ഷ​റ​ർ ടി.​എ​ൻ കൃ​ഷ്ണ​ൻ, എ​ന്റ​ർ​ടൈ​ൻ​മെ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​ടി.​പി ര​മേ​ശ് എ​ന്നി​വ​രും വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

