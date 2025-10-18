Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 18 Oct 2025 8:00 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Oct 2025 8:00 AM IST

    സ്ത​നാ​ർ​ബു​ദ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    സ്ത​നാ​ർ​ബു​ദ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ലാ വ​നി​താ വി​ങ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്ത​നാ​ർ​ബു​ദ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ​പ്രോ​ഗ്രാം

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ലാ വ​നി​താ വി​ങ്​ ആ​സ്റ്റ​ർ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് സ്ത​നാ​ർ​ബു​ദ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ഹെ​ൽ​ത്ത് ആ​ൻ​ഡ്​ വെ​ൽ​ന​സ് പ്രോ​ഗ്രാം ഖി​സൈ​സി​ലെ ആ​സ്റ്റ​ർ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. രോ​ഗം നേ​ര​ത്തേ ക​ണ്ടെ​ത്തേ​ണ്ട​തി​ന്‍റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​വ​ബോ​ധം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ഈ ​പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    സ്ത​നാ​ർ​ബു​ദ ബോ​ധ​വ​ത്​​ക​ര​ണ സെ​ഷ​ന്​ ഡോ. ​അ​നീ​ഷ ഫാ​ത്തി​മ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. തു​ട​ർ​ന്ന് സൈ​ക്കോ​ള​ജി വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ​ ശ്രീ​വി​ദ്യ​യും ഡ​യ​റ്റ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ ന്യൂ​ട്രി​ഷ​ൻ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ജ​ന​നി​യും ക്ലാ​സെ​ടു​ത്തു.

    മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ലാ വ​നി​താ വി​ങ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഹ​സ്ന സ​ലാ​ഹ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​യാ​യ ക്യാ​മ്പ് സം​സ്ഥാ​ന വ​നി​താ കെ.​എം.​സി.​സി മു​ഖ്യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ഷം​സു​ന്നീ​സ ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ഹ​വ്വാ​വു​മ്മ അ​ബ്ദു​സ്സ​മ​ദ്, മി​ന്ന​ത്ത് അ​ൻ​വ​ർ അ​മീ​ൻ, സ​ഫി​യ മൊ​യ്തീ​ൻ, റാ​ബി​യ സ​ത്താ​ർ, റാ​ബി​യ ബ​ഷീ​ർ, റ​ഫീ​ന അ​ഹ​മ്മ​ദ്, സ​ക്കീ​ന മു​യ്തീ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    ആ​സ്റ്റ​ർ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യ ടി.​എ​ച്ച്. സി​റാ​ജു​ദ്ദീ​ൻ, ആ​സി​ഫ് ക​ള്ളി​യ​ത്ത്, ബ​ദ​രി​യ, ഹി​ബ ജി​ല്ലാ വ​നി​താ വി​ങ്​ നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ മു​ബ​ഷി​റ, സ​ബീ​ല, ശ​ബ്നം, ജു​മാ​ന, റ​ഈ​സ, ബാ​സി​ല എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​വി. നാ​സ​ർ, ജി​ല്ലാ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ സി​ദ്ദീ​ഖ് കാ​ലൊ​ടി, എ.​പി. നൗ​ഫ​ൽ, മു​യ്തീ​ൻ പൊ​ന്നാ​നി, സി​നാ​ൽ തു​റ​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​രും സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    News Summary - Breast cancer awareness campaign organized
