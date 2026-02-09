Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    Posted On
    9 Feb 2026 6:51 AM IST
    Updated On
    9 Feb 2026 6:58 AM IST

    വി​ശ്വാ​സ​വ​ഞ്ച​ന; പ്ര​തി 22.5 ല​ക്ഷം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന്​ വി​ധി

    ദു​ബൈ: വി​ശ്വാ​സ​വ​ഞ്ച​ന​ക്ക്​ ശി​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട അ​റ​ബ്​ പൗ​ര​നാ​യ പ്ര​തി ഇ​ര​ക്ക്​ 22.5 ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് വി​ധി​ച്ച്​ കോ​ട​തി. ഇ​ര​ക്കു​ണ്ടാ​യ ഭൗ​തി​ക​വും ധാ​ർ​മി​ക​വു​മാ​യ നാ​ശ​ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തി​യാ​ണ്​ കോ​ട​തി ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ന്​ വി​ധി​ച്ച​ത്. കേ​സി​ൽ നേ​ര​ത്തേ ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി പ്ര​തി​യെ ഒ​രു വ​ർ​ഷം ത​ട​വി​നും നാ​ടു​ക​ട​ത്താ​നും ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടി​രു​ന്നു. വി​ശ്വാ​സ​വ​ഞ്ച​ന കാ​ണി​ച്ച​താ​യും നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി സ്വ​ത്ത്​ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​താ​യും കാ​ണി​ച്ചാ​ണ്​ പ്ര​തി​ക്കെ​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ത്തി​രു​ന്ന​ത്. പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ർ​മാ​ർ കേ​സ് അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച് ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി​യി​ലേ​ക്ക് റ​ഫ​ർ ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ്ര​തി പ​ണം കൈ​പ്പ​റ്റി​യ​താ​യി സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ കോ​ട​തി പ്ര​തി​യെ ശി​ക്ഷി​ച്ച​തെ​ന്ന് ‘ഇ​മാ​റാ​ത്ത് അ​ൽ യൗ’ ​റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    തു​ട​ർ​ന്ന്​ സി​വി​ൽ കേ​സി​ൽ കു​റ്റ​കൃ​ത്യം സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വും ധാ​ർ​മി​ക​വു​മാ​യ കാ​ര്യ​മാ​യ നാ​ശ​ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​യ​താ​യി ഇ​ര ബോ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സാ​മ്പ​ത്തി​ക ന​ഷ്ടം, പ​ണം നി​ക്ഷേ​പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​ത്, സ്വ​ത്ത​വ​കാ​ശ ലം​ഘ​നം മൂ​ല​മു​ണ്ടാ​യ ഭൗ​തി​ക​മ​ല്ലാ​ത്ത നാ​ശ​ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ, ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്ന​ത്​ എ​ന്നി​വ ഇ​യാ​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ച്ചു. ഫ​ണ്ട് ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്ത​തി​ന് ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സി​ൽ അ​ന്തി​മ ശി​ക്ഷാ​വി​ധി വ​ന്ന​തോ​ടെ പ്ര​തി​യു​ടെ തെ​റ്റ് സ്ഥാ​പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​താ​ണെ​ന്നും സി​വി​ൽ കോ​ട​തി​യി​ൽ അ​തി​നെ ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്നും കോ​ട​തി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഇ​തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​യു​ടെ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ പ​ണം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​നും നി​ക്ഷേ​പ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള വ​രു​മാ​നം ഇ​ല്ലാ​താ​കു​ന്ന​തി​നും അ​ധി​ക നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ചെ​ല​വു​ക​ൾ വ​ന്ന​തി​നും കാ​ര​ണ​മാ​യെ​ന്ന്​ കോ​ട​തി വി​ല​യി​രു​ത്തി. നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ പ​ലി​ശ, കോ​ട​തി ഫീ​സ്, അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​രു​ടെ ചെ​ല​വു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്ക്​ പു​റ​മെ​യാ​ണ്​ 22.5 ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​കാ​ൻ കോ​ട​തി വി​ധി​ച്ച​ത്.

