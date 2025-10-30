Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightവി​ശ്വാ​സ വ​ഞ്ച​ന; 14...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 30 Oct 2025 8:50 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Oct 2025 8:50 AM IST

    വി​ശ്വാ​സ വ​ഞ്ച​ന; 14 ല​ക്ഷം തി​രി​കെ ന​ല്‍കാ​നു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​വ് ശ​രി​വെ​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    വി​ശ്വാ​സ വ​ഞ്ച​ന; 14 ല​ക്ഷം തി​രി​കെ ന​ല്‍കാ​നു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​വ് ശ​രി​വെ​ച്ചു
    cancel
    Listen to this Article

    അ​ബൂ​ദ​ബി: പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ള്‍ ന​ല്‍കാ​മെ​ന്ന് വാ​ക്കു​ന​ല്‍കി 14 ല​ക്ഷം ദി​ര്‍ഹം കൈ​പ്പ​റ്റി​യ​ശേ​ഷം വി​ശ്വാ​സ വ​ഞ്ച​ന കാ​ണി​ച്ച​യാ​ളോ​ട് പ​ണം തി​രി​കെ ന​ല്‍കാ​നു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​വ് ശ​രി​വെ​ച്ച് അ​ബൂ​ദ​ബി സി​വി​ല്‍ ഫാ​മി​ലി ആ​ന്‍ഡ് അ​ഡ്മി​നി​സ്‌​ട്രേ​റ്റി​വ് കോ​ട​തി. പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് മെ​റ്റീ​രി​യ​ലു​ക​ള്‍ ന​ല്‍കാ​ത്ത​തി​നാ​ല്‍ ത​ങ്ങ​ള്‍ എ​തി​ർ​ക​ക്ഷി​ക്ക്​ ന​ല്‍കി​യ 14 ല​ക്ഷം ദി​ര്‍ഹം തി​രി​കെ വാ​ങ്ങി​ന​ല്‍ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് ര​ണ്ടു​പേ​ര്‍ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്.

    പ​ണം ത​ന്നു​തീ​ര്‍ക്കു​ന്ന​തു​വ​രെ​യു​ള്ള കാ​ല​യ​ള​വി​ല്‍ തു​ക​യു​ടെ 5 ശ​ത​മാ​നം പ​ലി​ശ ഈ​ടാ​ക്കി ന​ല്‍ക​ണ​മെ​ന്നും പ​രാ​തി​ക്കാ​ര്‍ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. യു.​എ.​ഇ​യി​ല്‍ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് മെ​റ്റീ​രി​യ​ലു​ക​ള്‍ ഇ​റ​ക്കി ന​ല്‍കാ​മെ​ന്ന പ്ര​തി​യു​ടെ വാ​ക്ക് വി​ശ്വ​സി​ച്ചാ​ണ് പ​രാ​തി​ക്കാ​ര്‍ പ​ണം കൈ​മാ​റി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ല്‍, ച​ര​ക്ക് ഇ​റ​ക്കി ന​ല്‍കു​ക​യോ ഇ​തി​നാ​യി കൈ​പ്പ​റ്റി​യ പ​ണം മ​ട​ക്കി ന​ല്‍കാ​നോ പ്ര​തി ത​യാ​റാ​യി​ല്ലെ​ന്ന്​ ഇ​വ​ർ വാ​ദി​ച്ചു.

    കേ​സ് കോ​ട​തി​യി​ലെ​ത്തി​യ​തോ​ടെ പ്ര​തി താ​ന്‍ പ​ണം കൈ​പ്പ​റ്റി​യ​താ​യി സ​മ്മ​തി​ക്കു​ക​യും ഓ​രോ 60 ദി​വ​സം കൂ​ടു​മ്പോ​ഴും ര​ണ്ടു​ല​ക്ഷം ദി​ര്‍ഹം വീ​ത​മു​ള്ള ത​വ​ണ​ക​ളാ​യി പ​രാ​തി​ക്കാ​ര്‍ക്ക് പ​ണം മ​ട​ക്കി ന​ല്‍കാ​മെ​ന്നും കോ​ട​തി​യെ അ​റി​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. എ​ന്നാ​ല്‍, പ്ര​തി​യു​ടെ ഈ ​ആ​വ​ശ്യം ത​ള്ളി​യ കോ​ട​തി പ​ണം ഒ​റ്റ​ത്ത​വ​ണ​യാ​യി​ത​ന്നെ പ​രാ​തി​ക്കാ​ര്‍ക്ക് കൈ​മാ​റ​ണ​മെ​ന്നും ഉ​ത്ത​ര​വി​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE Newsgulf news malayalamabudhabi court
    News Summary - Breach of trust; Order to return 14 lakhs has been issued
    Similar News
    Next Story
    X