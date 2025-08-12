Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    12 Aug 2025 7:50 AM IST
    Updated On
    12 Aug 2025 7:50 AM IST

    റി​യ​ൽ എ​സ്​​റ്റേ​റ്റ്​ ക​രാ​ർ ലം​ഘ​നം; വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​ര​ന്​ 16 ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം ന​ൽ​കാ​ൻ വി​ധി

    ദു​ബൈ: ക​രാ​ർ ലം​ഘി​ച്ച ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​വ്​ വ​സ്തു വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​ര​ന്​ 16.8 ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന്​ വി​ധി​ച്ച്​ ദു​ബൈ റി​യ​ൽ എ​സ്​​റ്റേ​റ്റ്​ കോ​ട​തി. പ​ണം കൈ​മാ​റു​ന്ന​തു​വ​രെ അ​ഞ്ചു ശ​ത​മാ​നം വാ​ർ​ഷി​ക പ​ലി​ശ​യും ന​ൽ​ക​ണം. 21 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹ​മാ​ണ്​ 809.11 ച​തു​ര​ശ്ര മീറ്റർ വി​സ്തീ​ർ​ണ​മു​ള്ള വ​സ്തു​വി​ന്‍റെ യ​ഥാ​ർ​ഥ വി​ല. ക​രാ​ർ പ്ര​കാ​രം വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​ര​ന്‍റെ ബ്രോ​ക്ക​റു​ടെ കൈ​വ​ശ​മു​ള്ള ഒ​രു സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ചെ​ക്ക്​ വ​ഴി ഉ​​പ​ഭോ​ക്താ​വ്​ 2.1 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം നി​ക്ഷേ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ര​ജി​സ്​​ട്രേ​ഷ​ൻ സ​മ​യ​ത്ത്​ ബാ​ക്കി തു​ക​യാ​യ 18.9 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം ന​ൽ​കാ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ക​രാ​ർ. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​തി​ൽ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​വ്​ വീ​ഴ്ച​വ​രു​ത്തി​യ​തോ​ടെ വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​ര​ൻ ക​രാ​ർ റ​ദ്ദാ​ക്കാ​നും ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​നു​മാ​യി റി​യ​ൽ എ​സ്​​റ്റേ​റ്റ്​ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ചു. യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ റി​യ​ൽ എ​സ്​​റ്റേ​റ്റ്​ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം വി​ൽ​പ​ന ക​രാ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ശേ​ഷം ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​വ്​ ഇ​ട​പാ​ടി​ൽ​നി​ന്ന്​ പി​ൻ​വാ​ങ്ങി​യാ​ൽ ആ​കെ തു​ക​യു​ടെ 10 ശ​ത​മാ​നം വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​ര​ന്​ പി​ഴ​യാ​യി ന​ൽ​ക​ണം. ഇ​തി​ൽ 20 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ്​ ബ്രോ​ക്ക​​ർ​ക്ക്​ ല​ഭി​ക്കു​ക. എ​ന്നാ​ൽ, ബ്രോ​ക്ക​ർ ആ ​തു​ക​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ 80 ശ​ത​മാ​നം തു​ക ന​ൽ​കാ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വാ​യി.

