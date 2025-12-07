Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 7 Dec 2025 7:05 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Dec 2025 7:05 AM IST

    കാ​ർ വി​ൽ​പ​ന ക​രാ​ർ ലം​ഘ​നം

    പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്​ 1.433 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ന​ൽ​കാ​ൻ വി​ധി
    കാ​ർ വി​ൽ​പ​ന ക​രാ​ർ ലം​ഘ​നം
    ദു​ബൈ: കാ​ർ വി​ൽ​പ​ന​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ക​രാ​ർ ലം​ഘി​ച്ച കേ​സി​ൽ പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്​ 1.433 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം ന​ൽ​കാ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട്​ ദു​ബൈ സി​വി​ൽ കോ​ട​തി.

    ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​വ്​ കാ​ർ വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നാ​യി വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​ര​ന്‍റെ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക്​ 1.44 ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം കൈ​മാ​റി​യെ​ങ്കി​ലും വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ന്നി​ല്ല. പ​ല ത​വ​ണ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​വ്​ പ​ണം തി​രി​കെ ചോ​ദി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഒ​മ്പ​ത്​ മാ​സ​ത്തെ ഇ​ട​വേ​ള​ക​ളി​ൽ ര​ണ്ട്​ തു​ല്യ ത​വ​ണ​ക​ളാ​യി തി​രി​ച്ച​ട​ക്കാ​മെ​ന്ന്​ സ​മ്മ​തി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട്​ രേ​ഖാ​മൂ​ല​മു​ള്ള സ​മ്മ​ത​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ ഒ​പ്പി​ട്ടു. ഇ​തും ലം​ഘി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​വ്​ 2.884 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്. ബാ​ങ്ക്​ രേ​ഖ​ക​ളും സ​മ്മ​ത​പ​ത്ര​വും പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച കോ​ട​തി പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്​ 1.433 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹ​മും അ​ഞ്ചു ശ​ത​മാ​നം വാ​ർ​ഷി​ക പ​ലി​ശ​യും ന​ൽ​കാ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വി​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

