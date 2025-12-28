Begin typing your search above and press return to search.
    ഹ​ത്ത​യി​ൽ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ക്യാ​മ്പി​ങ് ന​ട​ത്തി ബ്രാ​ൻ​ഡ്​ ദു​ബൈ

    50 ല​ധി​കം പേ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു​
    ഹ​ത്ത​യി​ൽ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ക്യാ​മ്പി​ങ് ന​ട​ത്തി ബ്രാ​ൻ​ഡ്​ ദു​ബൈ
    ഹ​ത്ത​യി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യ ടെ​ന്‍റി​ന​രി​കെ തീ​കാ​യു​ന്ന​വ​ർ

    ദു​ബൈ: ശൈ​ത്യ​കാ​ലം ആ​സ്വ​ദി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ടൂ​റി​സ്റ്റ്​ ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യ ഹ​ത്ത​യി​ൽ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ക്യാ​മ്പി​ങ്ങി​ന്​ അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കി ബ്രാ​ൻ​ഡ്​ ദു​ബൈ. ദു​ബൈ മീ​ഡി​യ ഓ​ഫി​സി​ന്‍റെ ക്രി​യേ​റ്റീ​വ്​ വി​ഭാ​ഗ​മാ​ണ്​ ബ്രാ​ൻ​ഡ്​ ദു​ബൈ. വി​വി​ധ പ്രാ​യ​ത്തി​ലു​ള്ള​വ​രു​മാ​യു​ള്ള സാ​മൂ​ഹി​ക ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക, പ​രി​സ്ഥി​തി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​വ​ബോ​ധം വ​ള​ർ​ത്തു​ക, ദു​ബൈ​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ഔ​ട്ട്ഡോ​ർ ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യി ഹ​ത്ത​യെ ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ്​ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ക്യാ​മ്പി​ങ്ങി​ന്​ അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കി​യ​ത്.

    ഹ​ത്ത പ​ർ​വ​ത​നി​ര​ക​ളി​ൽ സു​ഹൈ​ല ത​ടാ​ക​ത്തി​ന്​ സ​മീ​പ​ത്താ​യി 50ല​ധി​കം പേ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കാ​ണ്​ ക്യാ​മ്പ്​ ചെ​യ്ത്​ ശൈ​ത്യ​കാ​ലം ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കി​യ​ത്. പ​രി​സ്ഥി​തി ഗ​വേ​ഷ​ക​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ അ​ൽ ബ​ലൂ​ഷി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഹ​ത്ത പ​ർ​വ​ത നി​ര​ക​ളി​ലൂ​ടെ ഹൈ​ക്ക്​ ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​ ഇ​തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്ന്. പ്രാ​ദേ​ശി​ക വ​ന്യ​ജീ​വി​ക​ൾ, വി​വി​ധ സ​സ്യ​ങ്ങ​ൾ, വി​ത്യ​സ്ത​മാ​യ പാ​റ​ക്കെ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ രൂ​പീ​ക​ര​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള പ​ഠ​ന​ത്തി​ന്​ ഹൈ​ക്കി​ങ്​ അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കി. പ്ര​കൃ​തി​യു​ടെ ആ​വാ​സ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്‍റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തോ​ടെ​യു​ള്ള ടൂ​റി​സം ആ​സ്വാ​ദ​ന​വും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ഇ​ത്ത​രം യാ​ത്ര​ക​ൾ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​യ​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    വൈ​കീ​ട്ടോ​ടെ സു​ഹൈ​ല ത​ടാ​ക​ത്തി​ന്​ അ​രി​കി​ലേ​ക്ക്​ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക്​ രാ​ത്രി​യി​ൽ അ​വി​ടെ ടെ​ന്‍റു​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ദൃ​ശ്യ​പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​​ളു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ​യു​ള്ള ഒ​രു സം​വേ​ദ​നാ​ത്​​മ​ത ജ്യോ​തി​ശാ​സ്ത്ര സെ​ഷ​നും തു​ട​ർ​ന്ന്​ സൗ​ഹൃ​ദ മ​ത്സ​ര​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അ​തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ളെ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​നും രാ​ത്രി ആ​കാ​ശ​ത്ത്​ അ​വ എ​പ്പോ​ൾ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന്​ മ​ന​സി​ലാ​ക്കാ​നും ക​ഴി​ഞ്ഞു. ഇ​മാ​റാ​ത്തി പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫ​ർ യൂ​സു​ഫ്​ അ​ൽ ഖാ​സി​മി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഹ​ത്ത​യു​ടെ ആ​കാ​ശം നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​വും ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞു​പോ​യ ത​ല​മു​റ യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ ദി​ശ മ​ന​സി​ലാ​ക്കാ​ൻ എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്​ ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ളെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ അ​ദ്ദേ​ഹം വി​വ​രി​ച്ചു ന​ൽ​കി.

