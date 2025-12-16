Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    16 Dec 2025 8:40 AM IST
    Updated On
    16 Dec 2025 8:40 AM IST

    പു​സ്ത​കം പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു

    പു​സ്ത​കം പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു
    അ​ഡ്വ. കെ.​പി. ബ​ഷീ​റി​ന്‍റെ ‘തീ​യി​ൽ കു​രു​ത്തു, തി​ട​മ്പേ​റി’

    പു​സ്ത​കം ഹ​സ​ൻ ഉ​ബൈ​ദ് അ​ൽ മ​റി കെ.​കെ. അ​ഷ്റ​ഫി​ന് ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ദു​ബൈ: കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ബാ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റും എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നു​മാ​യ അ​ഡ്വ. കെ.​പി. ബ​ഷീ​റി​ന്‍റെ പു​തി​യ പു​സ്ത​കം ‘തീ​യി​ൽ കു​രു​ത്തു, തി​ട​മ്പേ​റി’ എം.​എ​സ്.​എ​സ്‌ ഹാ​ളി​ൽ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വ് ഹ​സ​ൻ ഉ​ബൈ​ദ് അ​ൽ മ​റി പ്ര​വാ​സി ഇ​ന്ത്യ ലീ​ഗ​ൽ സ​ർ​വീ​സ് സൊ​സൈ​റ്റി (പി​ൽ​സ്) യു.​എ.​ഇ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ കെ.​കെ. അ​ഷ്റ​ഫി​ന് ആ​ദ്യ പ്ര​തി ന​ൽ​കി​.

    എം.​ടി, ച​രി​ത്ര​കാ​ര​ൻ എം.​ജി.​എ​സ്. നാ​രാ​യ​ണ​ൻ, മു​ൻ മ​ന്ത്രി പാ​ലോ​ളി മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ട്ടി, മു​ൻ ഗോ​വ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ അ​ഡ്വ. പി.​എ​സ്. ശ്രീ​ധ​ര​ൻ പി​ള​ള, കെ.​ഇ.​എ​ൻ. കു​ഞ്ഞ​ഹ​മ്മ​ദ്, എം.​എ​ൻ. കാ​ര​ശ്ശേ​രി തു​ട​ങ്ങി ഇ​രു​പ​തോ​ളം പ്ര​മു​ഖ​രു​ടെ അ​ഭി​മു​ഖം ആ​ധാ​ര​മാ​ക്കി​യു​ള്ള അ​വ​രു​ടെ സം​ക്ഷി​പ്ത ജീ​വ​ച​രി​ത്ര​മാ​ണ് പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്‍റെ ഇ​തി​വൃ​ത്തം.

    ഡോ. ​സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ പോ​ൾ ആ​ണ് പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന് അ​വ​താ​രി​ക ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​ത്. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജ​വ​ഹ​ർ പ​ബ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സാ​ണ് പ്ര​സാ​ധ​ക​ർ. ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ഡ്വ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് സാ​ജി​ദ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ ഡോ. ​ഹാ​നി ഹ​മൂ​ദ്‌ ഹെ​ഗാ​ഗ്‌ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു. എം.​എ​സ്.​എ​സ് സ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​ജി​ൽ ഷൌ​ക്ക​ത്ത്, മോ​ഹ​ൻ എ​സ് വെ​ങ്കി​ട്ട്, അ​ൽ നി​ഷാ​ജ് ഷാ​ഹു​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ചു. അ​ഡ്വ. അ​സീ​സ് തോ​ലേ​രി സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ഡ്വ. കെ.​പി. ബ​ഷീ​ർ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

