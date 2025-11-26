Begin typing your search above and press return to search.
    26 Nov 2025 7:44 AM IST
    26 Nov 2025 7:44 AM IST

    ശൈ​ഖ്​ സാ​യി​ദി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള പു​സ്ത​ക പ്ര​കാ​ശ​നം 30ന്​

    ദു​ബൈ: യു.​എ.​ഇ രാ​ഷ്ട്ര​ശി​ൽ​പി ശൈ​ഖ്​ സാ​യി​ദി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച്​ മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലും ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ലു​മാ​യി അ​മ്മാ​ർ കി​ഴു​പ​റ​മ്പ്​ എ​ഴു​തി​യ ര​ണ്ട് പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ (ശൈ​ഖ്​ സാ​യി​ദ് ന​ന്മ​യു​ടെ സാ​ര​ഥി, ശൈ​ഖ്​ സാ​യി​ദ്​ പ​യ​നീ​ർ ഓ​ഫ്​ ദി ​നാ​ഷ​ൻ) ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി തൂ​ലി​ക ഫോ​റ​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​വം​ബ​ർ 30ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ച്​ മ​ണി​ക്ക് കെ.​എം.​സി.​സി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യും. ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ്‌​യി​ദ്ദീ​ൻ പു​സ്ത​ക​പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും.

    ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഡോ. ​അ​ൻ​വ​ർ അ​മീ​ൻ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി യ​ഹ്‌​യ ത​ള​ങ്ക​ര എ​ന്നി​വ​ർ പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങും. മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ജ​ലീ​ൽ പ​ട്ടാ​മ്പി പു​സ്ത​ക​പ​രി​ച​യം ന​ട​ത്തും. മു​നീ​ർ അ​ൽ വ​ഫ, ഉ​ഷ ഷി​നോ​ജ് എ​ന്നി​വ​ർ പു​സ്ത​ക ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. തൂ​ലി​ക ഫോ​റം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഇ​സ്‌​മാ​യി​ൽ ഏ​റാ​മ​ല അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​വും. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ തൂ​ലി​ക ഫോ​റം ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ റാ​ഫി പ​ള്ളി​പ്പു​റം, അ​ഷ്റ​ഫ് കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ, സ​ലാം ക​ന്യ​പ്പാ​ടി, എ​സ്. നി​സാ​മു​ദ്ദീ​ൻ, വി.​കെ.​കെ. റി​യാ​സ്, മു​ജീ​ബ് കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ, ടി.​എം.​എ. സി​ദ്ദീ​ഖ്, ഹ​നീ​ഫ് ത​ളി​ക്കു​ളം, ബ​ഷീ​ർ കാ​ട്ടൂ​ർ, ത​ൻ​വീ​ർ എ​ട​ക്കാ​ട്, പി.​ഡി. നൂ​റു​ദ്ദീ​ൻ, ന​ബീ​ൽ നാ​ര​ങ്ങോ​ളി, മൂ​സ കോ​യ​മ്പ്രം എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

