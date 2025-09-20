Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 20 Sept 2025 6:41 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Sept 2025 6:41 AM IST

    പു​സ്ത​ക ച​ർ​ച്ച നാളെ

    പു​സ്ത​ക ച​ർ​ച്ച നാളെ
    ഷാ​​ർ​​ജ: പ്ര​​വാ​​സി ബു​​ക്സി​​ന്‍റെ ആ​​ഭി​​മു​​ഖ്യ​​ത്തി​​ൽ ന​​ട​​ക്കു​​ന്ന പ്ര​​തി​​മാ​​സ പു​​സ്ത​​ക​​ച​​ർ​​ച്ച​​യി​​ൽ സ​​ബ്ന ന​​സീ​​റി​​ന്‍റെ ദൈ​​വ​​ത്തി​​ന്‍റെ താ​​ക്കോ​​ൽ, അ​​നു വ​​ന്ദ​​ന​​യു​​ടെ നീ​​ലാ​​ഞ്ജ​​നം എ​​ന്നീ നോ​​വ​​ലു​​ക​​ൾ ച​​ർ​​ച്ച ചെ​​യ്യും. ഈ ​​മാ​​സം 21ന്​ ​​വൈ​​കീ​​ട്ട്​ അ​​ഞ്ച​​ര മു​​ത​​ൽ ഷാ​​ർ​​ജ ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ അ​​സോ​​സി​​യേ​​ഷ​​ൻ ഹാ​​ളി​​ൽ ന​​ട​​ക്കു​​ന്ന പ​​രി​​പാ​​ടി എ​​ഴു​​ത്തു​​കാ​​ര​​നും അ​​ധ്യാ​​പ​​ക​​നു​​മാ​​യ മു​​ര​​ളി മം​​ഗ​​ല​​ത്ത് ഉ​​ദ്ഘാ​​ട​​നം ചെ​​യ്യും.

    പ്ര​​വീ​​ൺ പാ​​ല​​ക്കീ​​ൽ മോ​​ഡ​​റേ​​റ്റ​​റാ​​കു​​ന്ന ച​​ട​​ങ്ങി​​ൽ ര​​ഘു​​മാ​​ഷ് ദൈ​​വ​​ത്തി​​ന്‍റെ താ​​ക്കോ​​ലും എം.​​ഒ ര​​ഘു​​നാ​​ഥ് നീ​​ലാ​​ഞ്ജ​​ന​​വും പ​​രി​​ച​​യ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തും. ഉ​​ണ്ണി കൊ​​ട്ടാ​​ര​​ത്ത്, കെ.​​പി റ​​സീ​​ന, ബ​​ബി​​ത ഷാ​​ജി, സി​​റാ​​ജ് നാ​​യ​​ർ, രാ​​ജേ​​ശ്വ​​രി പു​​തു​​ശ്ശേ​​രി, പ്ര​​തി​​ഭ സ​​തീ​​ഷ്, സ​​ഹ​​ർ അ​​ഹ്മ​​ദ്, ദൃ​​ശ്യ ഷൈ​​ൻ എ​​ന്നി​​വ​​ർ സം​​സാ​​രി​​ക്കും. ച​​ട​​ങ്ങി​​ൽ അ​​നു വ​​ന്ദ​​ന​​യു​​ടെ ക​​ഥാ​​സ​​മാ​​ഹാ​​ര​​മാ​​യ നൗ​​ക​​യു​​ടേ​​യും സ​​ബ്ന ന​​സീ​​റി​​ന്‍റെ ദൈ​​വ​​ത്തി​​ന്‍റെ താ​​ക്കോ​​ൽ ര​​ണ്ടാം പ​​തി​​പ്പി​​ന്റെ​​യും ക​​വ​​ർ പ്ര​​കാ​​ശ​​നം ചെ​​യ്യും. സ​​ബ്ന ന​​സീ​​റും അ​​നു വ​​ന്ദ​​ന​​യും മ​​റു​​പ​​ടി പ്ര​​സം​​ഗം ന​​ട​​ത്തും.

