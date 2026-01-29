Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 29 Jan 2026 8:36 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Jan 2026 8:36 AM IST

    പു​സ്ത​ക ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി

    പു​സ്ത​ക ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി
    പ്ര​വാ​സി ബു​ക്‌​സി​ന്‍റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന പു​സ്ത​ക ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ 

    ഷാ​ർ​ജ: പ്ര​വാ​സി ബു​ക്‌​സി​ന്‍റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ പു​സ്ത​ക ച​ർ​ച്ച സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ലേ​ഖ ജ​സ്റ്റി​ൻ ര​ചി​ച്ച നി​ലാ​ത്തി​രി എ​ന്ന ലേ​ഖ​ന സ​മാ​ഹാ​ര​ത്തി​ന്‍റെ​യും ഗീ​താ മോ​ഹ​ൻ ര​ചി​ച്ച കു​മ്മാ​യ​പ്പാ​ത്തു എ​ന്ന ക​ഥ സ​മാ​ഹാ​ര​ത്തി​ന്‍റെ​യും ച​ർ​ച്ച​യാ​ണ് ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന​ത്.

    പ്ര​വീ​ൺ പാ​ല​ക്കീ​ൽ മോ​ഡ​റേ​റ്റ​റാ​യ ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ക്ബ​ർ ആ​ലി​ക്ക​ര കു​മ്മാ​യ​പ്പാ​ത്തു​വും അ​ജി​ത് ക​ണ്ട​ല്ലൂ​ർ നി​ലാ​ത്തി​രി​യും പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി സം​സാ​രി​ച്ചു. കെ. ​ഗോ​പി​നാ​ഥ​ൻ, സ​ബ്ന ന​സീ​ർ, ശ്രീ​ല​ശ്രീ, സൈ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ ആ​ദി​ക​ട​ലാ​യി, എം.​ഒ. ര​ഘു​നാ​ഥ്, അ​ജി​ത് വ​ള്ളോ​ലി, ബി​ജു വി​ജ​യ്, സു​നി​ൽ ക​ണ്ണ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്ത് സം​സാ​രി​ച്ചു. വെ​ള്ളി​യോ​ട​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും ദൃ​ശ്യ ഷൈ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:booksnewsheldBook discussion
