പുസ്തക ചർച്ച നടത്തിtext_fields
ഷാർജ: പ്രവാസി ബുക്സിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഷാർജയിൽ പുസ്തക ചർച്ച സംഘടിപ്പിച്ചു. ലേഖ ജസ്റ്റിൻ രചിച്ച നിലാത്തിരി എന്ന ലേഖന സമാഹാരത്തിന്റെയും ഗീതാ മോഹൻ രചിച്ച കുമ്മായപ്പാത്തു എന്ന കഥ സമാഹാരത്തിന്റെയും ചർച്ചയാണ് ഷാർജ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഹാളിൽ നടന്നത്.
പ്രവീൺ പാലക്കീൽ മോഡറേറ്ററായ ചടങ്ങിൽ അക്ബർ ആലിക്കര കുമ്മായപ്പാത്തുവും അജിത് കണ്ടല്ലൂർ നിലാത്തിരിയും പരിചയപ്പെടുത്തി സംസാരിച്ചു. കെ. ഗോപിനാഥൻ, സബ്ന നസീർ, ശ്രീലശ്രീ, സൈഫുദ്ദീൻ ആദികടലായി, എം.ഒ. രഘുനാഥ്, അജിത് വള്ളോലി, ബിജു വിജയ്, സുനിൽ കണ്ണൻ എന്നിവർ പുസ്തകങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു. വെള്ളിയോടൻ സ്വാഗതവും ദൃശ്യ ഷൈൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
