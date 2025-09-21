Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    21 Sept 2025 7:20 AM IST
    Updated On
    21 Sept 2025 7:20 AM IST

    ശൈ​ഖ് സാ​യി​ദി​ന്‍റെ ഓ​ർ​മ​ക​ളി​ൽ ഫു​ജൈ​റ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​ടെ പു​സ്ത​കം

    ‘സാ​യി​ദി​നൊ​പ്പം’ എ​ന്ന പേ​രി​ലാ​ണ്​ പു​സ്ത​കം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ​ത്​
    ശൈ​ഖ് സാ​യി​ദി​ന്‍റെ ഓ​ർ​മ​ക​ളി​ൽ ഫു​ജൈ​റ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​ടെ പു​സ്ത​കം
    ഫു​ജൈ​റ: രാ​ഷ്ട്ര​പി​താ​വ്​ ശൈ​ഖ്​ സാ​യി​ദ്​ ബി​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​നോ​ടൊ​പ്പ​മു​ള്ള സു​പ്രീം​കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​വും ഫു​ജൈ​റ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ശ​ർ​ഖി​യു​ടെ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ വി​വ​രി​ക്കു​ന്ന പു​സ്ത​കം പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി. ഫു​ജൈ​റ ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് മീ​ഡി​യ ഓ​ഫി​സാ​ണ്​ ‘സാ​യി​ദി​നൊ​പ്പം’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ പു​സ്ത​കം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

    ശൈ​ഖ്​ സാ​യി​ദി​ന്‍റെ വ്യ​ക്തി​ത്വ​ത്തി​ന്റെ സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ൾ, രാ​ഷ്ട്രം കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ലും അ​തി​ന്റെ അ​ടി​ത്ത​റ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹം ചെ​ലു​ത്തി​യ ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള സ്വാ​ധീ​നം എ​ന്നി​വ പു​സ്ത​ക​ത്തി​ല്‍ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ശൈ​ഖ്​ ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ശ​ർ​ഖി ഫു​ജൈ​റ എ​മി​റേ​റ്റി​ന്റെ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​ര​മേ​റ്റ​തി​ന്റെ 51ാം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചാ​ണ്​ പു​സ്ത​കം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​ത്. ശൈ​ഖ് സാ​യി​ദ് പു​ല​ർ​ത്തി​യി​രു​ന്ന മ​ഹ​ത്താ​യ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ​യും ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ​യും യൂ​നി​യ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ​യും അ​ടി​ത്ത​റ​യാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം സ്ഥാ​പി​ച്ച കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളും വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന 22 അ​ധ്യാ​യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ഇ​തി​ലു​ള്ള​ത്.

    ‘മ​ഹാ​നാ​യ മ​നു​ഷ്യ​ർ ച​രി​ത്രം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്നു’ എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ൽ ഫു​ജൈ​റ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ശ​ർ​ഖി​യു​ടെ ആ​മു​ഖ​വും പു​സ്ത​ക​ത്തി​ൽ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​ദ്യ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ തു​ട​ങ്ങി 1990ലെ ​കു​വൈ​ത്ത്​ അ​ധി​നി​വേ​ശം, ഫ​ല​സ്തീ​നി​നു​ള്ള ഉ​റ​ച്ച പി​ന്തു​ണ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ധാ​ന അ​റ​ബ് വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ വ​രെ പു​സ്ത​ക​ത്തി​ല്‍ വി​വ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. രാ​ഷ്ട്ര നി​ര്‍മി​തി​യി​ല്‍ സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ പ​ങ്കി​ലു​ള്ള അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ താ​ൽ​പ​ര്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് വി​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​ധ്യാ​യ​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്കി​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

