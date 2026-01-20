Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 20 Jan 2026 9:30 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Jan 2026 9:30 AM IST

    ‘ബോ​ൻ​ഡ്​​സ്​ ഓ​ഫ്​ ബ്ലി​സ്​’ കു​ടും​ബ സം​ഗ​മം

    ‘ബോ​ൻ​ഡ്​​സ്​ ഓ​ഫ്​ ബ്ലി​സ്​’ കു​ടും​ബ സം​ഗ​മം
    ‘ബോ​ൻ​ഡ്​​സ്​ ഓ​ഫ്​ ബ്ലി​സ്​’ കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    ദു​ബൈ: കെ.​എം.​സി.​സി കൊ​ടു​വ​ള്ളി മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി ‘ബോ​ൻ​ഡ്​​സ്​ ഓ​ഫ്​ ബ്ലി​സ്​’ എ​ന്ന​ പേ​രി​ൽ കു​ടും​ബ സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ദു​ബൈ മു​ഷ​രി​ഫ് പാ​ർ​ക്കി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്കു​മാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ കൊ​ടു​വ​ള്ളി നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ കു​ടും​ബ​സ​മേ​തം പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഈ ​വ​ർ​ഷം ദു​ബൈ​യി​ൽ ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന കെ.​എം.​സി.​സി​യു​ടെ കൊ​ടു​വ​ള്ളി മ​ണ്ഡ​ലം ഫെ​സ്റ്റി​ന്‍റെ മു​ന്നോ​ടി​യാ​യാ​ണ് സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.​ മ​ണ്ഡ​ലം ആ​ക്ടി​ങ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ടി.​ഡി. ബ​ഷീ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച മീ​റ്റ് ഇ​ഖ്ബാ​ൽ അ​മാ​ന ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മ​ണ്ഡ​ലം യൂ​ത്ത് ലീ​ഗ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം. ​ന​സീ​ഫ് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. ​േപ്രാ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ന​ജീ​ബ് ത​ച്ചം​പൊ​യി​ൽ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി യു.​പി. സി​ദ്ദീ​ഖ് സ്വാ​ഗ​തം ​​​​​​​​പ​റ​ഞ്ഞു. ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ലി വാ​ടി​ക്ക​ൽ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. ഫാ​മി​ലി മീ​റ്റി​ൽ വി​വി​ധ മ​ൽ​സ​ര ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    News Summary - ‘Bonds of Bliss’ Family Gathering
