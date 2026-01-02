Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    Posted On
    date_range 2 Jan 2026 6:49 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Jan 2026 6:49 AM IST

    ഷാ​ര്‍ജ​യി​ല്‍ മ​രി​ച്ച വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​നി​യു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യി

    ആ​യി​ഷ മ​റി​യം

    ഷാ​ര്‍ജ: ഷാ​ര്‍ജ​യി​ല്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട പ്ല​സ് വ​ണ്‍ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​നി​യു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യി. ക​ണ്ണൂ​ര്‍ പാ​പ്പി​നി​ശ്ശേ​രി അ​റ​ത്തി​ല്‍ സ്വ​ദേ​ശി​നി​യും ഷാ​ര്‍ജ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ്കൂ​ള്‍ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​നി​യു​മാ​യ ആ​യി​ഷ മ​റി​യം(17) ആ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ഷാ​ര്‍ജ​യി​ല്‍ ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​തം മൂ​ലം മ​രി​ച്ച​ത്.

    ദേ​ഹാ​സ്വാ​സ്ഥ്യം തോ​ന്നി​യ ഉ​ട​ൻ ഷാ​ർ​ജ​യി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും മ​ര​ണം സം​ഭ​വി​ച്ചി​രു​ന്നു. സ​ലാം പാ​പ്പി​നി​ശ്ശേ​രി, ശ​രീ​ഫ് കൊ​ടു​മു​ടി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ള്‍ പൂ​ര്‍ത്തീ​ക​രി​ച്ചാ​ണ്​ മൃ​ത​ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​ത്.

    News Summary - Body of student who died in Sharjah brought home
