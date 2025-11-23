Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_right‘തേജസ്’ അപകടം;...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 23 Nov 2025 11:42 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Nov 2025 11:42 AM IST

    ‘തേജസ്’ അപകടം; പൈലറ്റിന്‍റെ മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി

    text_fields
    bookmark_border
    ‘തേജസ്’ അപകടം; പൈലറ്റിന്‍റെ മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി
    cancel
    camera_alt

    പൈ​ല​റ്റ് വി​ങ് ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ ന​മ​ൻ​ഷ് സി​യാ​ലി​ന്‍റെ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ത്തി​ൽ അ​ന്ത്യോ​പ​ചാ​രം അ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഡോ. ​ദീ​പ​ക്​ മി​ത്ത​ൽ

    Listen to this Article

    ദുബൈ: ദുബൈ എയർഷോക്കിടെ അപകടത്തിൽ മരിച്ച ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന വിമാനം ‘തേജസ്’ പൈലറ്റ് വിങ് കമാൻഡർ നമൻഷ് സിയാലിന്‍റെ മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി.

    യു.എ.ഇ പ്രതിരോധ സേന അദ്ദേഹത്തിന് അന്തിമാഭിവാദ്യമർപ്പിച്ചു. യു.എ.ഇയിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ ദീപക് മിത്തൽ, ദുബൈ ഇന്ത്യൻ കോൺസുൽ ജനറൽ സതീഷ് കുമാർ ശിവൻ എന്നിവർ അന്തിമോപചാരമർപ്പിച്ചു. വ്യോമസേനയുടെ പ്രത്യേക വിമാനത്തിലാണ് മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്. വെള്ളിയാഴ്ച ദുബൈ ആൽ മക്തൂം വിമാനത്താവളത്തിൽ നടന്ന എയർഷോക്കിടെ ഉച്ചക്ക് 2.10ഓടെയാണ് തേജസ് വിമാനം തകർന്നുവീണത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsAircraft AccidentObituary
    News Summary - body of pilot who lost life in aircfraft accident send back to homeland
    Similar News
    Next Story
    X