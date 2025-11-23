Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 23 Nov 2025 11:42 AM IST
Updated Ondate_range 23 Nov 2025 11:42 AM IST
‘തേജസ്’ അപകടം; പൈലറ്റിന്റെ മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിtext_fields
News Summary - body of pilot who lost life in aircfraft accident send back to homeland
ദുബൈ: ദുബൈ എയർഷോക്കിടെ അപകടത്തിൽ മരിച്ച ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന വിമാനം ‘തേജസ്’ പൈലറ്റ് വിങ് കമാൻഡർ നമൻഷ് സിയാലിന്റെ മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി.
യു.എ.ഇ പ്രതിരോധ സേന അദ്ദേഹത്തിന് അന്തിമാഭിവാദ്യമർപ്പിച്ചു. യു.എ.ഇയിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ ദീപക് മിത്തൽ, ദുബൈ ഇന്ത്യൻ കോൺസുൽ ജനറൽ സതീഷ് കുമാർ ശിവൻ എന്നിവർ അന്തിമോപചാരമർപ്പിച്ചു. വ്യോമസേനയുടെ പ്രത്യേക വിമാനത്തിലാണ് മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്. വെള്ളിയാഴ്ച ദുബൈ ആൽ മക്തൂം വിമാനത്താവളത്തിൽ നടന്ന എയർഷോക്കിടെ ഉച്ചക്ക് 2.10ഓടെയാണ് തേജസ് വിമാനം തകർന്നുവീണത്.
