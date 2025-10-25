Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightമ​ല​യാ​ളി...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 25 Oct 2025 9:09 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Oct 2025 9:09 AM IST

    മ​ല​യാ​ളി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്​ കൊ​ണ്ടു​പോ​യി

    text_fields
    bookmark_border
    മ​ല​യാ​ളി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്​ കൊ​ണ്ടു​പോ​യി
    cancel
    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: ദീ​പാ​വ​ലി ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ മ​രി​ച്ച മ​ല​യാ​ളി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി വൈ​ഷ്ണ​വ്​ കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​റി​ന്‍റെ(18) മൃ​ത​ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്​ കൊ​ണ്ടു​പോ​യി. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി 9.30നാ​ണ്​ വി​മാ​ന മാ​ർ​ഗം മൃ​ത​ദേ​ഹം കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​ത്. തൃ​ശൂ​ർ കു​ന്ദം​കു​ളം സ്വ​ദേ​ശി വി.​ജി. കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​റി​ന്‍റെ​യും വി​ധു കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​റി​ന്‍റെ​യും മ​ക​ൻ വൈ​ഷ്ണ​വ്​ ഒ​ന്നാം​വ​ർ​ഷ ബി​രു​ദ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ദു​ബൈ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക്​ സി​റ്റി​യി​ൽ ദീ​പാ​വ​ലി ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ കു​ഴ​ഞ്ഞു​വീ​ഴു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​നി​ടെ ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​ത​മാ​ണ്​ മ​ര​ണ​കാ​ര​ണ​​മെ​ന്ന്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച​താ​യി കു​ടും​ബ വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു​.

    ദു​ബൈ ജെം​സ്​ അ​വ​ർ ഓ​ൺ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ലാ​യി​രു​ന്നു വൈ​ഷ്ണ​വി​ന്‍റെ പ​ന്ത്ര​ണ്ടാം ക്ലാ​സ്​ പ​ഠ​നം. അ​ക്കാ​ദ​മി​ക രം​ഗ​ത്തും പാ​ഠ്യേ​ത​ര വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലും മി​ടു​ക്ക​നാ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു വൈ​ഷ്ണ​വ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ 12ാം ക്ലാ​സ്​ പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ 97.4 ശ​ത​മാ​നം മാ​ർ​ക്ക്​ നേ​ടി​യി​രു​ന്നു. പാ​ഠ്യ, പാ​ഠ്യേ​ത​ര വി​ഷ​യ​ത്തി​ലെ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത്​​​ യു.​എ.​ഇ ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ വി​സ ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ്, സം​രം​ഭ​ക വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ മി​ക​ച്ച രീ​തി​യി​ൽ അ​വ​ഗാ​ഹ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന വൈ​ഷ്ണ​വ്​ സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലും സ​ജീ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു. സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഉ​പ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ലൈ​ഫ്​ സ്റ്റൈ​ൽ, മോ​ട്ടി​വേ​ഷ​ൻ, ദൈ​നം​ദി​ന ​വ​ർ​കൗ​ട്ട്​ എ​ന്നീ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ സ്ഥി​ര​മാ​യി വി​ഡി​യോ ചെ​യ്യാ​റു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE Newsmalayali admit hospittal gulf newsDead boyheart attck
    News Summary - Body of Malayali student brought back to the country
    Similar News
    Next Story
    X