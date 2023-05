ഇടുക്കി സ്വദേശിയുടെ മൃതദേഹം അബൂദബിയിലെ മോർച്ചറിയിൽ

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ അബൂദബി: ബന്ധുക്കളെ തിരിച്ചറിയാത്തതിനെ തുടർന്ന്​ ഇടുക്കി സ്വദേശിയുടെ മൃതദേഹം അബൂദബിയിലെ ബനിയാസ്​ മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇടുക്കി കൊച്ചാറ ചേറ്റുക്കുഴി പൂങ്കാവനം വീട്ടിൽ സോമനാഥന്‍റെയും വിജയലക്ഷ്മിയുടെയും മകൻ പദ്​മ കുമാറാണ്​ (56) മരിച്ചത്​. ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്നവർ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടണം. ഫോൺ: 058 2735444 (ഷക്കീബ്​), 050 7928741 (അബൂബക്കർ).

Show Full Article

News Summary -

body of Idukki native is in the mortuary in Abu Dhabi