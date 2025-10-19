Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    19 Oct 2025 11:04 AM IST
    19 Oct 2025 11:04 AM IST

    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക്​ നി​ക്ഷേ​പ അ​വ​സ​ര​വു​മാ​യി ബോ​ബി ചെ​മ്മ​ണ്ണൂ​ർ ഗ്രൂ​പ്​

    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക്​ നി​ക്ഷേ​പ അ​വ​സ​ര​വു​മാ​യി ബോ​ബി ചെ​മ്മ​ണ്ണൂ​ർ ഗ്രൂ​പ്​
    ദു​ബൈ​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ബോ​ബി ചെ​മ്മ​ണ്ണൂ​ർ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ദു​ബൈ: പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക്​ മി​ക​ച്ച നി​ക്ഷേ​പ അ​വ​സ​ര​വു​മാ​യി കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ജ്വ​ല്ല​റി ഗ്രൂ​പ്പാ​യ ബോ​ബി ചെ​മ്മ​ണ്ണൂ​ർ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ. ജ്വ​ല്ല​റി, ട്രാ​വ​ൽ​സ്, റി​യ​ൽ എ​സ്​​റ്റേ​റ്റ്, ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​ണ്​ നി​ക്ഷേ​പ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ന്​ അ​വ​സ​രം. ദു​ബൈ​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ബോ​ബി ചെ​മ്മ​ണ്ണൂ​ർ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഗ്രൂ​പ്​ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ബോ​ബി ചെ​മ്മ​ണ്ണൂ​രാ​ണ്​ പു​തി​യ നി​ക്ഷേ​പ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്.

    ബോ​ചെ ഗോ​ൾ​ഡ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ ഡ​യ​മ​ണ്ട്​​സ്, ബോ​ചെ ഹോം​സ്​ എ​ന്നി​വ കൂ​ടാ​തെ, റി​യ​ൽ എ​സ്​​റ്റേ​റ്റ്, ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​ണ്​ 18 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ ലാ​ഭ​വി​ഹി​തം വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന നി​ക്ഷേ​പ​ അ​വ​സ​രം. ബോ​ബി ചെ​മ്മ​ണ്ണൂ​ർ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ജ്വ​ല്ലേ​ഴ്​​സ്​ എ​ന്ന ബ്രാ​ൻ​ഡി​ൽ നി​ല​വി​ലെ 56 ഷോ​റൂ​മു​ക​ൾ കൂ​ടാ​തെ​യാ​ണ്​ ബോ​ചെ ഗോ​ൾ​ഡ്​ ഡ​യ​മ​ണ്ട്​​സ്​ എ​ന്ന ബ്രാ​ൻ​ഡി​ൽ വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 100 ജ്വ​ല്ല​റി​ ഷോ​റൂ​മു​ക​ൾ തു​റ​ക്കു​ക.

    ഇ​ന്ത്യ കൂ​ടാ​തെ ജി.​സി.​സി, യു.​എ​സ്, കാ​ന​ഡ, യു.​കെ, ആ​സ്​​​ട്രേ​ലി​യ, ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ്, ഫി​ലി​പ്പീ​ൻ​സ്, ശ്രീ​ല​ങ്ക എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി​രി​ക്കും​ പു​തി​യ ഷോ​റൂ​മു​ക​ൾ. കു​റ​ഞ്ഞ ചെ​ല​വി​ൽ ലൈ​റ്റ്​ വെ​യി​റ്റ്​ ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യം.

    സി​ബി​ൽ സ്​​കോ​ർ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ​ക്കും 10 ശ​ത​മാ​നം നി​ക്ഷേ​പം ന​ട​ത്തി വീ​ട്​ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ്​ ബോ​ചെ ഹോം​സ്​ പ​ദ്ധ​തി. റെ​ന്‍റ്​ ടു ​ഓ​ൺ (ആ​ർ.​ടി.​എ) എ​ന്ന പേ​രി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ പ്ര​തി​മാ​സ വാ​ട​ക ന​ൽ​കി നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ വീ​ട്​ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാ​നാ​വും. ഇ.​എം.​ഐ​യോ പ​ലി​ശ​യോ ന​ൽ​കാ​തെ ആ​ർ​ക്കും വീ​ട്​ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മാ​ണി​തെ​ന്ന്​ ബോ​ബി ചെ​മ്മ​ണ്ണൂ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    2026 മാ​ർ​ച്ചി​ലും ന​വം​ബ​റി​ലു​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ൾ, ഷോ​പ്പി​ങ്​ മാ​ളു​ക​ൾ, ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യം, ബോ​ചെ ഐ​ല​ൻ​ഡ്, റി​സോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ, പ​ബ്ബു​ക​ൾ എ​ന്നീ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​വാ​നും അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ, ബോ​ബി ചെ​മ്മ​ണ്ണൂ​ർ ട്രാ​വ​ൽ​സ്​ വ​ഴി വി​മാ​ന ടി​ക്ക​റ്റ്​ എ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ ത​ത്തു​ല്യ​മാ​യ തു​ക​ക്കു​ള്ള സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​വു​ന്ന​താ​ണ്​ മ​റ്റൊ​രു നി​ക്ഷേ​പ പ​ദ്ധ​തി.

