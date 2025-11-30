ബ്ലൂസ്റ്റാർ ഫാമിലി സ്പോർട്സ് ഫെസ്റ്റ് നാളെtext_fields
അൽഐൻ: ബ്ലൂസ്റ്റാർ ഇന്റർ യു.എ.ഇ ഫാമിലി സ്പോർട്സ് ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ ഭാഗമായുള്ള മെഗാ ഫെസ്റ്റ് ഡിസംബർ ഒന്നിന് അൽഐൻ യൂനിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കും. നവംബർ 23ന് അൽഐൻ ജൂനിയേർസ് സ്കൂളിൽ ആദ്യഘട്ട മത്സരങ്ങൾ നടന്നു. 56 ഇനങ്ങളിലായി 3000ത്തിലധികം കായിക താരങ്ങൾ യു.എ.ഇയുടെ വിവിധ എമിറേറ്റുകളിൽ നിന്ന് മെഗാഫെസ്റ്റിവലിന് മാറ്റുരക്കാനെത്തും.
നാലു മുതൽ, അറുപതു വയസ്സ് വരെയുള്ള എല്ലാവർക്കും പ്രായ ഭേദമെന്യേ മത്സരങ്ങളുണ്ടാവും. ഒളിമ്പ്യൻ ടിന്റു ലൂക്ക പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കും. ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ മുസ്സല്ലം സ്പോർട്സ് മേള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. അൽഐനിലെ പൊലീസ് മേധാവികൾ, പൗരപ്രമുഖർ മറ്റു സംഘടനാ നേതാക്കൾ തുടങ്ങിയ നൂറോളം അതിഥികൾ മേളയുടെ ഭാഗമാകും. രാവിലെ എട്ടു മണിക്ക് തുടങ്ങുന്ന സ്പോർട്സ് ഫെസ്റ്റ് രാത്രി ഒമ്പത് മണിക്ക് അവസാനിക്കും. മെഗാ സ്പോർട്സിന്റെ സുവനീർ പ്രകാശനവും ട്രോഫി കൈമാറലും വെള്ളിയാഴ്ച ടോപ് ഫൈവ് റസ്റ്റാറന്റിൽ നടന്നു. ബ്ലൂ സ്റ്റാർ മാനേജിങ് കമ്മിറ്റിക്കൊപ്പം സ്ഥാപകൻ ഉണ്ണീൻ പൊന്നേത്ത്, ഉപദേശക സമിതി അംഗങ്ങളായ എം. അബൂബക്കർ, ഡോ. ശശി സ്റ്റീഫൻ, ഡോ. ഷാഹുൽ ഹമീദ്, ഷംസുദ്ദീൻ വേൾഡ് ലിങ്ക് എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു.
