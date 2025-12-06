Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ബ്ലൂ​സ്റ്റാ​ർ ഫാ​മി​ലി സ്പോ​ർ​ട്സ് ഫെ​സ്റ്റ് സ​മാ​പി​ച്ചു

    ബ്ലൂ​സ്റ്റാ​ർ ഫാ​മി​ലി സ്പോ​ർ​ട്സ് ഫെ​സ്റ്റ് സ​മാ​പി​ച്ചു
    ഇ​ന്‍റ​ർ യു.​എ.​ഇ ബ്ലൂ​സ്റ്റാ​ർ ഫാ​മി​ലി സ്പോ​ർ​ട്സ് ഫെ​സ്റ്റി​ൽ​നി​ന്ന്​

    അ​ൽ​ഐ​ൻ: 28ാമ​ത് ഇ​ന്‍റ​ർ യു.​എ.​ഇ ബ്ലൂ ​സ്റ്റാ​ർ ഫാ​മി​ലി സ്പോ​ർ​ട്സ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ അ​ൽ​ഐ​ൻ യു.​എ.​ഇ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു. മാ​ർ​ച്ച്‌ പാ​സ്​​റ്റോ​ടെ രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​ത്​ മ​ണി​ക്ക് മേ​ള തു​ട​ങ്ങി. ശൈ​ഖ് സ​ഈ​ദ് ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ മു​സ്സ​ല്ലം ബി​ൻ​ഹാം മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ർ​ജു​ന അ​വാ​ർ​ഡ് ജേ​താ​വും ഒ​ളി​മ്പ്യ​നു​മാ​യ ടി​ന്‍റു ലൂ​ക്ക മേ​ള ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ബ്ലൂ ​സ്റ്റാ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജാ​ഷി​ദ് പൊ​ന്നേ​ത്ത് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ആ​ന​ന്ദ് പ​വി​ത്ര​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ബി​ൻ ദ​ർ​വീ​ഷ് ക​മ്പ​നി മേ​ധാ​വി ഇ​ബ്രാ​ഹീം, ബ്ലൂ ​സ്റ്റാ​ർ ഫൗ​ണ്ട​ർ ഉ​ണ്ണീ​ൻ പൊ​ന്നേ​ത്ത്, ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്‍റ​ർ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ, മ​റ്റു സം​ഘ​ട​നാ നേ​താ​ക്ക​ൾ, ബി​സി​ന​സ്, സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​വ​ർ, മീ​ഡി​യ​വ​ൺ മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ്‌ മേ​ധാ​വി എം.​സി.​എ. നാ​സ​ർ, ബ്ലൂ ​സ്റ്റാ​ർ ചീ​ഫ് പാ​ട്ര​ൺ ജി​മ്മി, ജോ​യ് ത​ന​ങ്ങാ​ട​ൻ, ഡോ. ​ശ​ശി സ്റ്റീ​ഫ​ൻ, ഡോ. ​ശാ​ഹു​ൽ ഹ​മീ​ദ്, അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ എം, ​ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ വേ​ൾ​ഡ് ലി​ങ്ക് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    ടി​ന്‍റു ലൂ​ക്ക ദീ​പ​ശി​ഖ തെ​ളി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ന്ന മേ​ള​യി​ൽ 3000 ത്തോ​ളം കാ​യി​ക താ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗം അ​ത്​​ല​റ്റി​ക്സി​ൽ ഉ​മ​ർ സ​ക​രി​യ​യും, ഗേ​ൾ​സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഹെ​ന അ​ഷ്‌​ക​റും മീ​റ്റി​ലെ താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യി. ഈ​ദ് ഉ​ൽ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദി​നോ​ട് അ​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചാ​ണ് ബ്ലൂ ​സ്റ്റാ​ർ ഈ ​കാ​യി​ക മാ​മാ​ങ്കം ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സ്പോ​ർ​ട്സ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ കോ​യ മാ​സ്റ്റ​ർ, ഹു​സൈ​ൻ മാ​സ്റ്റ​ർ, സ​വി​ത നാ​യി​ക് എ​ന്നി​വ​ർ സ്പോ​ർ​ട്സ് ഫെ​സ്റ്റ് നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​ത്​ മ​ണി​യോ​ടെ മേ​ള​ക്ക്​ സ​മാ​പ​ന​മാ​യി.

