    U.A.E
    Posted On
    4 Dec 2025 8:58 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Dec 2025 8:58 AM IST

    ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ക​ൾ സ​ത്യ​ത്തി​നാ​യി പോ​രാ​ടി​യ​വ​ർ -ബ​ഷീ​റ​ലി ത​ങ്ങ​ൾ

    ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ക​ൾ സ​ത്യ​ത്തി​നാ​യി പോ​രാ​ടി​യ​വ​ർ -ബ​ഷീ​റ​ലി ത​ങ്ങ​ൾ
    ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ദി​ന പ​രി​പാ​ടി പാ​ണ​ക്കാ​ട് ബ​ഷീ​റ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ദു​ബൈ: ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ക​ൾ സ​ത്യ​ത്തി​നും നീ​തി​ക്കും വേ​ണ്ടി സ്വ​ജീ​വ​ൻ ബ​ലി​യ​ർ​പ്പി​ച്ച് പോ​രാ​ടി​യ​വ​രാ​ണെ​ന്നും സ​മൂ​ഹം എ​ക്കാ​ല​വും അ​വ​രോ​ട് ക​ട​പ്പെ​ട്ട​വ​രും അ​വ​രു​ടെ ര​ണ​സ്‌​മ​ര​ണ നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​രു​മാ​യി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് പാ​ണ​ക്കാ​ട് ബ​ഷീ​റ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ 54ാമ​ത് ദേ​ശീ​യ ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ദി​ന പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. പ്രോ​ഗ്രാം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ റ​ഈ​സ് ത​ല​ശ്ശേ​രി അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി. ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി യ​ഹ്‌​യ ത​ള​ങ്ക​ര മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ് മീ​ഡി​യ ക​ൺ​വീ​ന​ർ മു​സ്ത​ഫ അ​ഫീ​ഫ് മു​സ്ത​ഫ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. ഡോ.​സു​ബൈ​ർ മേ​ട​മ്മ​ൽ, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ഏ​റാ​മ​ല, കെ.​പി.​എ. സ​ലാം, അ​ബ്ദു​ല്ല ആ​റ​ങ്ങാ​ടി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് പ​ട്ടാ​മ്പി, ബാ​ബു എ​ട​ക്കു​ളം, ഹം​സ തൊ​ട്ടി​യി​ൽ, ഒ. ​മൊ​യ്‌​തു, യാ​ഹു​മോ​ൻ ചെ​മ്മു​ക്ക​ൻ, പി.​വി. നാ​സ​ർ, അ​ഡ്വ. ഇ​ബ്രാ​ഹിം ഖ​ലീ​ൽ, അ​ഫ്സ​ൽ മെ​ട്ട​മ്മ​ൽ, അ​ബ്‌​ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ അ​രി​പ്പാ​മ്പ്ര, ആ​ർ. ഷു​ക്കൂ​ർ, അ​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ച്ചി, സ​മ​ദ് ചാ​മ​ക്കാ​ല, നാ​സ​ർ മു​ല്ല​ക്ക​ൽ, എ.​പി. സ​ഫി​യ മൊ​യ്തീ​ൻ, റീ​ന ടീ​ച്ച​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഷ​ഫീ​ക് സ​ലാ​ഹു​ദ്ദീ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും മൊ​യ്തു മ​ക്കി​യാ​ട് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

