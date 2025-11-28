Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    28 Nov 2025 7:17 AM IST
    Updated On
    28 Nov 2025 7:17 AM IST

    ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി സ്മ​ര​ണാ​ഞ്ജ​ലി ഞാ​യ​റാ​ഴ്‌​ച

    ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി സ്മ​ര​ണാ​ഞ്ജ​ലി ഞാ​യ​റാ​ഴ്‌​ച
    ദു​ബൈ: ദേ​ശീ​യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി യു.​എ.​ഇ ജ​ന​ത ഒ​രു​ക്കു​ന്ന ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി സ്‌​മ​ര​ണാ​ഞ്ജ​ലി ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി​യി​ലും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ത്മാ​ഭി​മാ​നം ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കാ​ൻ ജീ​വ​ൻ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച പോ​രാ​ളി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള അ​ഭി​വാ​ദ്യ​മാ​യി​ട്ടാ​ണ് യു.​എ.​ഇ ഈ ​ദി​നം കൊ​ണ്ടാ​ടു​ന്ന​ത്.

    ന​വം​ബ​ർ 30ന്​ ​രാ​ത്രി ഏ​ഴു​മ​ണി​ക്ക് ന​ട​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​റ​ബ് പ്ര​മു​ഖ​രും കെ.​എം.​സി.​സി നേ​താ​ക്ക​ളും എ​ഴു​ത്തു​കാ​രും സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​മു​ൾ​പ്പെ​ടെ പ്ര​മു​ഖ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ക്കും.

    ധീ​ര ര​ക്ത സാ​ക്ഷി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ഭി​വാ​ദ്യ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച് ത​യാ​റാ​ക്കി​യ പ്ര​ത്യേ​ക ഡോ​ക്യു​മെ​ന്റ​റി പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വും ഉ​ണ്ടാ​കും.

