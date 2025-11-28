രക്തസാക്ഷി സ്മരണാഞ്ജലി ഞായറാഴ്ചtext_fields
ദുബൈ: ദേശീയദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി യു.എ.ഇ ജനത ഒരുക്കുന്ന രക്തസാക്ഷി സ്മരണാഞ്ജലി ദുബൈ കെ.എം.സി.സിയിലും സംഘടിപ്പിക്കും.
രാജ്യത്തിന്റെ ആത്മാഭിമാനം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ ജീവൻ സമർപ്പിച്ച പോരാളികൾക്കുള്ള അഭിവാദ്യമായിട്ടാണ് യു.എ.ഇ ഈ ദിനം കൊണ്ടാടുന്നത്.
നവംബർ 30ന് രാത്രി ഏഴുമണിക്ക് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ അറബ് പ്രമുഖരും കെ.എം.സി.സി നേതാക്കളും എഴുത്തുകാരും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരുമുൾപ്പെടെ പ്രമുഖർ സംബന്ധിക്കും.
ധീര രക്ത സാക്ഷികൾക്ക് അഭിവാദ്യമർപ്പിച്ച് തയാറാക്കിയ പ്രത്യേക ഡോക്യുമെന്ററി പ്രദർശനവും ഉണ്ടാകും.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register