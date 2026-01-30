Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    30 Jan 2026 6:51 AM IST
    30 Jan 2026 6:51 AM IST

    ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    എ​ൽ.​ബി.​എ​സ്​ കോ​ള​ജ് ഓ​ഫ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ കാ​സ​ർ​കോ​ട് യു.​എ.​ഇ അ​ലു​മ്​​നി ന​ട​ത്തി​യ ര​ക്​​ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ്

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: അ​കാ​ല​ത്തി​ൽ പൊ​ലി​ഞ്ഞ എ​ൽ.​ബി.​എ​സ്​ കോ​ള​ജ് ഓ​ഫ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ കാ​സ​ർ​കോ​ട് യു.​എ.​ഇ അ​ലു​മ്​​നി (സെ​ക) സ്ഥാ​പ​ക പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റും അ​ക്കാ​ഫ് ഇ​വ​ന്‍റ്​​സ്​ ട്ര​ഷ​റ​റും ആ​യി​രു​ന്ന അ​ഷ​റ​ഫ് അ​ഹ്‌​മ​ദി​ന്‍റെ അ​ഞ്ചാം ച​ര​മ​വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തി​ൽ ര​ക്​​ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ്​ ന​ട​ത്തി. നൂ​റോ​ളം പേ​ർ ക്യാ​മ്പി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ​

    അ​ക്കാ​ഫ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ചാ​ൾ​സ് പോ​ൾ, സെ​ക പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷ​രീ​ഫ്, അ​ക്കാ​ഫ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഷാ​ഹു​ൽ ഹ​മീ​ദ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി.​എ​സ്. ബി​ജു​കു​മാ​ർ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ജൂ​ഡി​ൻ ഫെ​ർ​ണാ​ണ്ട​സ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​വി. മ​നോ​ജ്, ജോ​യ​ന്‍റ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ര​ഞ്ജി​ത്ത് കോ​ടോ​ത്ത്, ക​ൺ​വീ​ന​ർ ആ​ഖി​ൽ പൈ​കാ​ട്ടു, സെ​ക സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​നീ​ഷ് അ​ന​ന്ത​ൻ, അ​ക്കാ​ഫ് റ​പ്പ് ഉ​ല്ലാ​സ് ഉ​മ​ർ, ബി.​ഡി.​കെ പ്ര​തി​നി​ധി പ്ര​യാ​ഗ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. തു​ട​ർ​ന്ന്​ ദു​ബൈ ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ്​ ന​ൽ​കി ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ ഗ്രൂ​പ് സെ​ക​യെ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

