Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 21 Nov 2025 9:13 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Nov 2025 9:13 AM IST

    രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു

    രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു
    പ്രി​യ​ദ​ർ​ശി​നി വ​ള​ന്റി​യ​ർ ടീം ​ദു​ബൈ ഹെ​ൽ​ത്തു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പി​ൽ ര​ക്​​തം ദാ​നം ന​ൽ​കു​ന്ന​യാ​ൾ

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: പ്രി​യ​ദ​ർ​ശി​നി വ​ള​ന്റി​യ​ർ ടീം ​ദു​ബൈ ഹെ​ൽ​ത്തു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ്​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ന​വം​ബ​ർ 16ന്​ ​രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​ത് മ​ണി മു​ത​ൽ ഉ​ച്ച ഒ​രു​മ​ണി വ​രെ ബ്ല​ഡ് ഡൊ​ണേ​ഷ​ൻ സെ​ന്‍റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന ക്യാ​മ്പ്​ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കൗ​ൺ​സ​ൽ പ​ബി​ത്ര കു​മാ​ർ മ​ജു​മ്ന്ദ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    അ​സീം ദു​റാ​നി (ടീം ​ലീ​ഡ​ർ നെ​ബ്ഡ് അ​ൽ ഇ​മാ​റാ​ത്ത് വ​ള​ന്റി​യ​റി​ങ് ടീം), ​മൊ​യ്‌​ദു കു​റ്റ്യാ​ടി, സു​നി​ൽ ന​മ്പ്യാ​ർ, ബി.​എ നാ​സ​ർ, റ​ഫീ​ക്ക് മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ, കാ​സിം ഹം​സ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ക്യാ​മ്പി​ൽ 150തോ​ളം പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ മോ​ഹ​ൻ​ദാ​സ്, ടീം ​ലീ​ഡ​ർ പ​വി​ത്ര​ൻ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​ധു നാ​യ​ർ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ജി. ​ഷെ​ഫീ​ഖ്, ടൈ​റ്റ​സ് പു​ല്ലൂ​രാ​ൻ, പ്ര​മോ​ദ് വ​ട​ക​ര, ബി​നീ​ഷ്, ഡി​സ ജോ​സ്, അ​നീ​സ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ചി​ന്മ​യ ച​ന്ദ്ര​ൻ എ​ന്നി​വ​രും ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ്ങി​ൽ നി​ന്ന് ഫാ​ത്തി​മ അ​നീ​സ്, സി​മി ഫ​ഹ​ദ്, ഷീ​ലാ മോ​ഹ​ൻ​ദാ​സ്, സ​ഹാ​ന ബൈ​ജു, റെ​സ്മി ഹാ​രി​സ് എ​ന്നി​വ​രും പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക്​ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

